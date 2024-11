Falla geológica en Villanueva, Cortés afecta a más de 100 familias

Tegucigalpa/Cortés- Una falla geológica ha impactado gravemente a las colonias Miguel Llanes y Las Lomas en Villanueva, Cortés, afectando a más de 100 familias. Según información de las autoridades, al menos 40 familias ya han sido albergadas debido a que sus viviendas están en riesgo de colapsar.

Uno de los vecinos afectados relató la difícil situación: «Hay una falla geológica y necesitamos ayuda urgentemente porque aquí no hay ni agua. Supuestamente, también están a punto de quitar la energía eléctrica ya no se puede vivir acá. Ha sido duro para nosotros; económicamente no tenemos ni para ir a alquilar. Si alguien quiere colaborar, cualquier ayuda es bienvenida».

El terreno se ha partido literalmente, causando grietas profundas en las casas. Muchas de las viviendas están a punto de ceder por completo. A pesar de las evacuaciones, muchos residentes aún permanecen en la zona de peligro, ya que no tienen otro lugar a dónde ir.

El vecino que habló con la prensa mencionó que ha vivido en la zona durante 20 años y no quisiera verse en la calle. «Suplicamos ayuda a alguna institución que nos pueda brindar al menos un terreno. No tenemos a dónde ir, ni siquiera para alquilar. Si salimos de aquí, iríamos literalmente a la calle», expresó con desesperación.

Las autoridades locales están al tanto de la situación y continúan monitoreando la falla geológica, mientras que las familias afectadas esperan una pronta respuesta para solucionar esta crisis humanitaria.