Exprimera dama Ana García, continúa jornada de oración por juicio de su esposo

Tegucigalpa- La exprimera dama Ana García, esposa del expresidente Juan Orlando Hernández, convocó a los hondureños y a la comunidad internacional a participar en una jornada de oración este martes en el sexto día del desarrollo del juicio.

El propósito de esta convocatoria es solicitar un dictamen favorable para el exmandatario, quien actualmente enfrenta un proceso judicial en la corte de New York, Estados Unidos, por narcotráfico.

Como lectura del día la exprimera dama destacó un salmo:” Me has dado las fuerzas de un toro salvaje; me has ungido con el mejor aceite. Me has hecho ver la caída de mis adversarios y oír la derrota de mis malvados enemigos. “Salmo 92:10-11 NVI. ¡¡Amen!!

Este martes se desarrollará el sexto día de juicio, y García fiel a su campaña en favor de su esposo cito desde las 3 de la mañana para la jornada de oración para lo cual usó la cuenta de Zoom para la convocatoria.

En el quinto día se destacó que la defensa de Hernández, intentó desacreditar las pruebas presentadas, especialmente las relacionadas con las llamadas «narcolibretas». Se cuestiona la legitimidad de la cadena de custodia y la conexión directa entre las referencias a Juan Orlando Hernández y el acusado.

Además, durante el quinto día del juicio, surgieron revelaciones significativas. Para el sexto día se esperan nuevas revelaciones.

Este caso ha generado gran interés tanto a nivel nacional como internacional, y se espera que las próximas jornadas del juicio continúen revelando detalles relevantes sobre el proceso judicial contra el exmandatario hondureño. LB