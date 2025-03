Experta señala que la falta de medicamentos y paros en hospitales es una violación a los derechos humanos

Tegucigalpa – La abogada Ana Pineda, experta en derechos humanos, denunció que la crisis en el sistema de salud pública de Honduras constituye una violación de los derechos fundamentales de la población.

Según Pineda, los ciudadanos, en su mayoría de escasos recursos, acuden a los centros médicos en busca de atención y tratamiento, pero se encuentran con la falta de medicamentos, mora quirúrgica, ausencia de reactivos, equipos en mal estado y de remate el personal sanitario en paros por falta de pago de salario.

No hay duda de que cuando la población llega a las consultas públicas en busca de atención médica y se encuentra con que no hay insumos ni equipos en condiciones adecuadas, se le está violando un derecho humano. Esa violación a la protección de la salud es atribuible al Estado, porque no está prestando el servicio que debe garantizar, expresó la jurista.

Pineda también señaló que el Colegio Médico de Honduras (CMH), y la población han denunciado reiteradamente la escasez de medicamentos y la crisis hospitalaria, pero sus reclamos no han sido atendidos por las autoridades.

Asimismo, cuestionó que el personal médico y de enfermería realizan constantes protestas y paros debido a la falta de pago de sus salarios durante meses, lo que genera una doble afectación. “Por un lado, la falta de atención viola el derecho a la salud de los pacientes y, por otro, la falta de pago vulnera el derecho de los trabajadores a recibir su salario de manera oportuna”, enfatizó.

La situación del sistema sanitario sigue siendo un tema crítico en Honduras, con múltiples llamados de sectores médicos y de la sociedad civil para que el gobierno tome medidas urgentes y garantice el acceso a la salud como un derecho fundamental. LB