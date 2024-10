Exfutbolista argentino Óscar Junior Benítez, condenado a cinco años de prisión efectiva

Buenos Aires – El exfutbolista argentino Óscar Junior Benítez fue condenado este martes a cinco años de prisión, al ser considerado culpable de haber amenazado y agredido al entorno familiar de Anabelia Ayala, su expareja sentimental, quien se suicidó a finales de 2023 y cuya implicación por instigación sigue esperando sentencia.

El titular del Juzgado en lo Correccional 8 de Lomas de Zamora, Antonio Miguel Balicki, consideró que había pruebas fehacientes de los delitos de violencia, amenazas y uso ilegal de armas de fuego contra la familia de Ayala y declaró responsable de los hechos al natural de la localidad de Monte Grande, en la provincia de Buenos Aires.

El abogado de la familia Ayala, Rodrigo Tripolone, anticipó a los medios apostados en la puerta del juzgado que apelará el fallo porque esperaba una condena mayor: «Nos queda como un sabor a poco esta sentencia de cinco años de prisión, por más que sea de cumplimiento efectivo, y vamos a trabajar, a partir de ahora, con los causales de la muerte de Anabelia».

El padre de Anabelia, Juan Carlos Ayala, agregó a los medios que el magistrado tendría que “haberle dado más años” y coincidió en apelar el fallo: “Hemos recibido amenazas telefónicas constantes de él, llamaba a cualquier hora, amenazaba a mi señora, a mi hija, me quería amenazar a mí, pero no me dejaba amedrentar. Voy a seguir hasta que tenga la condena justa, porque él tiene que estar preso, es un psicópata, un problema para la sociedad, no tiene que salir más”.

Los hechos imputados datan de 2021, cuando el deportista amedrentó armado contra el padre de su expareja al intentar calmarlo después de una discusión de Benítez con su hija.

La abogada de Benítez, María Salomone, dijo al canal A24 que apelará el fallo por las denuncias de coacciones agravadas y amenazas de 2020 y 2021 a Ayala y explicó que Benítez «siempre» ingresó a la casa de esa familia con permiso.

El antiguo extremo de conjuntos como Lanús, Boca Juniors o Benfica (Portugal) ya había sido condenado a seis meses de cárcel en 2022 por una denuncia previa de los parientes de Ayala, debido a actos violentos e intimidaciones que derivaron en una orden de alejamiento a Benítez sobre Anabelia, con quien mantenía una relación extramatrimonial.

Al conocerse este fallo, Benítez se encontraba bajo arresto desde enero pasado, ya que tras el suicidio de Ayala existía la sospecha de que había violado la mencionada restricción perimetral.

Benítez tuvo un paso destacado por el combinado ‘Grana’, siendo clave en la conquista de la Copa Sudamericana 2013 contra el Ponte Preta brasileño. También ganó un título de Primera División con Lanús en 2016.

Luego de un paso poco destacable por el fútbol portugués a través del Benfica o el Sporting Braga, el atacante fichó por el club de sus amores, Boca Juniors, con el que, pese a ganar otro título liguero en la temporada 2017-2018, no tuvo un buen rendimiento. JS