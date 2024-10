Exempleados mantienen toma en el Hospital Leonardo Martínez

Tegucigalpa- Las instalaciones del hospital Leonardo Martínez Valenzuela en la ciudad de San Pedro Sula, han sido nuevamente tomadas por ex empleados de este centro médico, quienes protestan por la falta de pago de su liquidación correspondiente a dos meses de trabajo.

Francelia Morales, una de las afectadas, manifestó su indignación por los continuos engaños.

«Hemos tomado los portones y solo estamos dejando pasar a los pacientes de emergencia, ya que es la única área que dejamos funcionar.

Seguimos sufriendo engaños por parte del señor Martín Madrid, de la SESAL, encargado de las planillas. Nos dio su palabra de que a las 5 de la tarde del martes iban a empezar a acreditar los pagos, pero no ha sido así. No tienen palabra y no nos han cumplido», declaró Morales.

La ex empleada expresó que ya han entregado todas las pruebas necesarias al Conadeh porque sienten que están siendo engañados. «Este es un sueldo que tenemos ganado y no podemos desmayar. Nuevamente, hacemos un llamado a las autoridades para que agilicen el pago y los pacientes no se vean afectados», concluyó.LB