¡Evite el cáncer de piel! no se exponga al sol sin protección

Tegucigalpa – La exposición al sol, el calor extremo que está presente en esta temporada de verano le pueden ocasionar severos daños en la piel, desde quemaduras leves y con el tiempo hasta cáncer de piel por lo que debe protegerse si o si con bloqueador solar.

– La clave principal es el bloqueador solar de alto espectro, según expertos.

La piel hay que cuidarla siempre es parte importante de una buena salud, pero en verano la exposición es mayor sobre todo en las vacaciones de Semana Santa, cuando las personas tienen la oportunidad de salir más, la piel sufre las consecuencias porque está expuesta a factores externos que producen deshidratación y quemaduras, estas potencian la aparición de manchas y consecuencias más graves, advierten los versados en el tema.

Los dos tipos de cáncer de piel más comunes son el carcinoma basocelular y el carcinoma espinocelular, estos padecimientos tienen altas probabilidades de curación, pero los tratamientos son muy costosos y pueden llegar a causar desfiguración.

Luego está el melanoma, el tercer tipo de cáncer de piel más común, es más peligroso y causa la mayor cantidad de las muertes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cada año se producen entre dos y tres millones de casos de cáncer de piel en todo el mundo. Como se refirió antes el más agresivo es el melanoma, y se estima que ocasiona al año unos 132 mil casos en el mundo.

El sol el mayor desencadenante

Más allá de un factor hereditario, el cáncer de piel está asociado a la exposición al sol en horarios inadecuados y se dice que la piel tiene memoria así que es acumulativa a lo largo de los años.

De paso, la exposición a la luz ultravioleta (UV), es la causa de cáncer de piel que más se puede prevenir ya sea a través de los rayos del sol o de fuentes artificiales como camas bronceadoras.

El bloqueador solar es la clave

Nuestra piel está expuesta realmente todo el año, pero sabemos que en la época del verano la intensidad de la radiación ultravioleta es más intensa y que la gente sale más aprovecha sus vacaciones de Semana Santa y lógicamente, en ese sentido nuestra piel amerita mayor cuidado, expuso la doctora especialista en Dermatología Miriam Gonzales, en entrevista con Proceso Digital.

En primera instancia, la especialista explicó que hay que saber que la intención de cuidar la piel es básicamente con el propósito de prevenir el cáncer de piel, porque la idea no es solo cuidar que la piel no cuidarla a largo para prevenir el cáncer de piel.

En ese sentido la doctora Gonzales, brindó una serie de consejos para proteger la piel siempre, pero particularmente en esta temporada de Semana Santa.

Lo primero es no olvidar el fotoprotector, o bloqueador solar “este debe ser parte indispensable en nuestra maleta de viaje es importantísimo que compremos un adecuado filtro solar, es decir uno que sea de amplio espectro que en su etiqueta diga que tiene fotoprotector contra todo tipo de radiación”, recomendó.

El bloqueador que debe llevar es una buena cantidad, para que ajuste para toda la familia y para aplicaciones constantes y generosas en toda la piel que esté expuesta, continuó.

La profesional fue clara al mencionar que no importa la marca ni el precio, se puede comprar un bloqueador que sea comercial en cualquier farmacia o comercio, lo importante será que no lo olvide y que sepa aplicarlo con una frecuencia de al menos tres veces al día o las veces que sea necesario si va a entrar a una piscina o al mar.

No obstante, aclaró que si bien es cierto el bloqueador solar es muy útil para proteger su piel eso no significa que “es el pasaporte para asolearse, además, hay que tomar ciertas medidas, como no exponerse de forma directa al sol en ciertas horas entre 10 de la mañana a 4 de la tarde, pero sobre todo al mediodía”.

Niños y adultos mayores

Otra importante recomendación de la experta es que no se debe exponer al sol a los niños ni a los adultos mayores; a los adultos mayores porque su inmunidad está disminuida, y los primeros por la inmadurez del sistema inmunológico, y estos grupos etarios son los más susceptible a las quemaduras solares.

A ellos se les debe resguardar en un lugar techado, o buscar la sombra bajo una palmera, árboles o con paraguas.

Asimismo, en esta época de calor es importante para mantener la salud en general y la de la piel en particular mantenerse bien hidratado con jugos naturales y suficiente agua, añadió.

Qué hacer si se quema la piel

Si por alguna razón no se atendieron las recomendaciones y se quema en Semana Santa o en cualquier paseo este verano lo primero es tomar un analgésico antiinflamatorio porque al igual que otras partes del cuerpo la piel se manifiesta con malestar.

Seguidamente deberá hidratar la piel quemada de forma constante con una crema humectante e hidratante, de venta comercial puede ser de las que contienen aloe vera, no usar ningún producto que pueda irritar más, como plantas o pasta dental, sugirió la doctora.

Esa recomendación es si la lesión está solo en el eritema, pero sí ya tiene ampollas tiene que visitar a su médico de forma inmediata, porque ese tipo de lesiones si pueden dejar cicatrización en la piel, prosiguió.

Finalmente, la dermatóloga anotó que la piel es nuestro órgano de presentación y nos gusta lucirlo en el verano, pero nuestra misión es preservarla saludable y para ello hay que cuidarse y seguir todas las recomendaciones; como usar ropa fresca que cubra, lentes de sol y sobre todo nunca olvidar el bloqueador solar. LB