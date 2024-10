Estudiantes y docentes del Instituto Central anuncian asambleas, exigen nombramiento de director en propiedad

Tegucigalpa-Este martes, docentes y estudiantes del Instituto Central Vicente Cáceres anunciaron que realizarán asambleas informativas y tomarán medidas de presión a partir de hoy hasta que la Secretaría de Educación oficialice el nombramiento de un director en propiedad.

-No se permitirá ningún chantaje advirtio el ministro Daniel Sponda, se cumplirá la ley y no caprichos.

Desde 2013, el emblemático centro educativo ha operado sin una dirección estable, lo que ha generado un clima de incertidumbre y malestar entre la comunidad educativa.

La directora interina, Claudia Dineyra Elvir, quien asegura haber obtenido la mayor puntuación en las evaluaciones internas desde agosto de 2023, denunció que el nombramiento ha sido obstaculizado por las autoridades de Educación.

“Después del fallecimiento del exdirector Roberto Ordóñez, el proceso debía avanzar, pero aún se nos impide contar con una dirección formal. Hemos demostrado que los argumentos de la Secretaría de Educación, que señalan un supuesto litigio en la estructura administrativa, son infundados y carecen de sustento legal”, afirmó Elvir.

Elvir agregó que este mes es crucial para que las autoridades tomen medidas concretas: “Este es el último mes en que las autoridades pueden actuar para resolver el problema. De no ser así, evaluaremos la posibilidad de llevar a cabo medidas más contundentes”.

Los docentes y estudiantes han manifestado que la ausencia de una dirección en propiedad afecta la estabilidad y el desarrollo académico del Instituto Central Vicente Cáceres, uno de los centros de enseñanza secundaria más antiguos y reconocidos del país.

Por su parte, el ministro de Educación Daniel Sponda, dijo que no permitirá «chantaje» y que hará prevalecer el Estatuto del Docente porque la actual subdirectora quiere el puesto de directora por un capricho y no tiene los requisitos.Estamos para cumplir la ley no para cumplir caprichos» cerro el funcionario.LB