“Estoy tranquilo, no he actuado al margen de la ley”, dice magistrado Díaz sobre denuncia de Bertetty en su contra

Tegucigalpa – El magistrado de la Sala de lo Penal, Mario Díaz aseguró este miércoles que no tiene nada que ver con una denuncia interpuesta en su contra por un exfuncionario del Seguro Social, que guarda prisión en la actualidad, y quien lo acusa de recibir sobornos millonarios por una resolución judicial.

– Un supuesto escrito de Ramon Bertetty dirigido al Fiscal General, Johel Zelaya denuncia a los magistrados Mario Díaz y Nelson Mairena en una trama de sobornos.

– “Mis actuaciones son revisables y están sujetas al escrutinio público”, afirmó Diaz.

Una supuesta carta escrita por el exfuncionario del IHSS, Ramón Bertetty, dirigida al Fiscal General Johel Zelaya, en la que denuncia a los magistrados de la Sala de lo Penal, Nelson Mairena y Mario Díaz, de recibir unos tres millones de lempiras por casos que se ventilan en el Supremo hondureño.

Según la denuncia de Bertetty, el señor Charles Bográn expresó que su esposa –Marcela Bográn– tramitó un préstamos hipotecario con BAC para cubrir el pago de los magistrados y el secretario de la Sala de lo Penal, pero al recibir los fondos del préstamo solicitaron la emisión de un cheque de caja a nombre de un empleado de don Charles Bográn.

Se menciona a la abogada Raquel Núñez como la intermediaria con el abogado Juan Ramón Cruz –secretario de la Sala de lo Penal- Asimismo, señala a los magistrados por los presuntos delitos de cohecho, prevaricato judicial, lavado de activos y extorsión.

Denuncia existe y le corresponde actuar al MP

Ante la delicada acusación, el alto juez Mario Díaz apuntó no sentirse aludido, pese a que claramente se menciona su nombre y el de su colega Nelson Mairena.

“Sé que la denuncia existe y le corresponde al Ministerio Público investigarla”, reaccionó.

El magistrado Mario Díaz.

El lunes de esta semana, el Fiscal General Johel Zelaya reveló que tenía bajo la lupa a dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por denuncias contra ellos.

Luego de conocerse detalles de la denuncia de la carta del exgerente financiero del IHSS, el magistrado Díaz insistió que “no hemos actuado al margen de la ley, el Ministerio Público está obligado a llegar al fondo de la verdad”.

Dijo sentirse tranquilo y en toda la disposición de colaborar con la Fiscalía hondureña.

Díaz comentó que es un juez de carrera, por lo que está expuesto a este tipo de señalamientos.

Denunció que muchos abogados privados que suelen hacer este tipo de denuncian cuando un juez no resuelve conforma a sus pretensiones, sin embargo “eso no hace mella en mi persona porque siempre he actuado correctamente”, dijo.

El magistrado Nelson Mairena es otro de los señalados.

Enfatizó que “no voy a responder a nada de los señalamientos mientras el Ministerio Público no me busque. Mis actuaciones son públicas y reitero que le corresponde a la Fiscalía llevar a cabo las investigaciones”.

Citó que en las resoluciones en las que ha participado lo ha hecho en base a la ley, “soy funcionario de carrera, he estado sujeto al debido proceso y no tengo ningún temor al respecto”.

No descartó que se trate de una estrategia en su contra por futuros casos que se conozcan en la Sala de lo Penal que él integra.

Puntualizó que “prácticamente es un chisme de pasillo, mientras no se formalice por la Fiscalía”. JS