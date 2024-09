“Estoy tranquilo, la referencia que se ha hecho es falsa”: Mauricio Villeda

Tegucigalpa (Proceso Digital) – “Estoy tranquilo, la referencia que se ha hecho es falsa, nunca he recibido dinero del narcotráfico”, dijo el diputado por el Partido Liberal, Mauricio Villeda quien reaccionó tras la mención de su nombre de parte de Devis Rivera Maradiaga en el testimonio que brinda este jueves, en la Corte del Distrito Sur de Manhattan, en el juicio contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, acusado de conspirar por narcotráfico.

-“Eso es totalmente falso, probablemente una cortina de humo ”, aseveró Villeda

Villeda en declaraciones a medios de comunicación dijo que no conoce a Devis Rivera Maradiaga, por lo tanto nunca recibí dinero de él para mi campaña política, “no vi esos 50 o 200 mil dólares que hace mención”.

Sostuvo que su campaña fue modesta y que la mención es una cortina de humo, ahí van a tratar de mencionar la mayor parte de políticos, aseguró.

Indicó que él en su campaña siempre dijo que los dineros para las campañas políticas deben de ser limpios y los dineros del narcotráfico están manchados con sangre.

Aseguró que son estrategias que uno desconoce en ese juicio y lo que sí se sabe es que van a tratar de mencionar a muchas personas que se encuentran en el ámbito político.

“Estoy tranquilo porque nunca he recibido dinero de ningún narcotraficante, lo que tengo me lo he ganado y es mi patrimonio”, argumentó.

Dijo que él ejerce su profesión, está dentro del Congreso Nacional tratando de hacer las cosas de una forma transparente, y se pueden hacer todas las investigaciones que quieran.

“Sigamos adelante, defendamos nuestros valores, no hay que buscar el dinero fácil, el narcotráfico es una lacra que se mete por donde puede, ha infectado a los políticos y empresa privada”, apuntó. IR