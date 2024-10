Estoy clara que no voy a concluir los ocho hospitales, dice Castro

Tegucigalpa – La presidenta Xiomara Castro dijo estar clara que su administración no podrá concluir los ocho hospitales prometidos, sin embargo sí lo hará el próximo gobierno de Libertad y Refundación (Libre) que la suceda.

Acentuó que “quiero hacer una aclaración y la hago porque en realidad considero que el pueblo hondureño debe estar sumamente claro. El día de ayer, anteayer, tuve una intervención y dije que yo no iba a concluir todos los proyectos que estamos realizando, bueno no todos, algunos de esos proyectos. No los voy a concluir, estamos haciendo estudios en hidroeléctrica, yo en lo que estoy esforzándome es para dejar concluidos los estudios y que esto nos permita que en el próximo gobierno se inicie la construcción de estas hidroeléctricas”.

La jefa del Ejecutivo, adicionó que “igual con los hospitales, son ocho hospitales. Yo estoy clara que no los voy a concluir, especialmente los de trauma, de San Pedro Sula y Tegucigalpa, por sus condiciones, por lo que se necesita, tiene que ser un estudio muy concienzudo, necesita toda una estructura especial para poderla llegar”.

📢🚨¡ATENCIÓN!🚨La presidenta @XiomaraCastroZ, aclaró a la población en general, que el actual gobierno está avanzando fuertemente para concluir con diversos proyectos en beneficio del pueblo, y que están dejando todo listo para que el próximo gobierno de libre continúe con el… pic.twitter.com/OhLOWamNZn — Secretaría de Prensa de Honduras (@gobprensaHN) July 18, 2024

Castro defendió que su gobierno avanza fuertemente en construcción de carreteras, reparación de escuelas. De las 12 mil 700 escuelas, ya se han reparado dos mil “y que esperamos terminar en este año”.

Dijo que a pesar “de una campaña negativa en su contra” los hechos están ahí, pero “aspiramos que los proyectos que quedarán inconclusos por lo largo que significa la construcción y la elaboración de estos proyectos, estamos confiando que en el próximo gobierno, que va a ser de Libre, podamos continuar con todo este proceso de refundación de nuestra patria”.

La mandataria hondureña vertió sus declaraciones este jueves durante la supervisión del trabajo de adoquinado en el casco urbano de Valle de Ángeles en el departamento de Francisco Morazán. JS