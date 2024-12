Este jueves 13 pascuas en memoria de Alfredo Landaverde

Tegucigalpa – El décimo tercer aniversario de la muerte de Alfredo Landaverde será recordado este jueves 5 diciembre con 13 pascuas como hitos de la lucha contra por la verdad y la justicia, indicó este miércoles su viuda, Hilda Caldera.

Alfredo Landaverde, quien fue asesinado el 7 de diciembre de 2011, fue coordinador de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), miembro del Partido Democracia Cristiana (DC) y experto en materia de seguridad.

“Alfredo murió, pero los valores por los que él murió, su amor por Honduras, la lucha por la dignidad y contra la corrupción y contra la injusticia social, eso no puede morir nunca y eso es lo que me ha mantenido a mí viva, me ha mantenido con luchas, porque él luchó por el país hasta el final”, destacó Caldera durante una entrevista a Proceso Digital.

Como se recordará, por el crimen del analista y experto en temas antidrogas solo fue procesado judicialmente una persona en la que fue condenado a 22 años de cárcel por ser comprobado que fue el autor material.

La socióloga, de origen venezolano y nacionalizada hondureña señala que hoy, 13 años después de la muerte de su esposo, el país es otro, donde un país entero clama por justicia y donde ahora se habla del narcotráfico, un tema que era tabú cuando su esposo hacía denuncias de este flagelo.

Homenaje

El homenaje preparado por la Fundación Alfredo Landaverde y Ediciones Ramsés se realizará en el sitio donde ocurrió el crimen, sobre el bulevar Los Próceres a la altura de la entrada de la colonia 21 de octubre en la ciudad de Tegucigalpa, donde se erigió la Plaza Alfredo Landaverde.

“Mañana jueves (05.12.24) a las 10 de la mañana, en la Plaza Alfredo Landaverde le tenemos un homenaje, pero no solo a él, porque hay un decreto, el 51-2023- que nombra, además de Alfredo, ciudadanos ejemplares a Arístides González y Orlan Chávez”, recordó.

En el evento de mañana, habrán 13 pascuas, donde cada una es un hito de la Fundación y también, “habrá una sorpresa que queremos mostrar al país, ya que el 7 de diciembre, el día que murió Alfredo Landaverde es el Día Nacional contra el Narcotráfico”, indicó Caldera. VC