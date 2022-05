Está más entusiasmado que nunca y de nuevo será candidato presidencial, anuncia Salvador Nasralla

Tegucigalpa – Hay muchos inversionistas extranjeros que le buscan para invertir en Honduras y ha visto que se puede hacer mucho para sacar a Honduras de la pobreza desde la presidencia de la República y por ello está más entusiasmado y será candidato presidencial nuevamente, reveló el designado presidencial Salvador Nasralla.

En entrevista a medios de comunicación, Nasralla confió que había pensado en retirarse de la política, no obstante ahora que le busca tanto inversionista del extranjero “y miro cuanta cosa se puede hacer de la Presidencia de la República, digo, yo realmente tengo las habilidades y capacidades para reformar a Honduras”.

Señaló que es importante entender que para poderlo cambiar (el país), tiene que ser sin un sesgo político para tomar decisiones que no estén simplemente porque la política lo indica.

“Entonces yo ahora me siento más entusiasmado que nunca de realmente seguir en esto (política) para poder salvar a nuestro país, no por un interés personal”.

Seguidamente remarcó que él no sabía que este país tiene tantas posibilidades y tanta gente del extranjero qué quiere invertir en Honduras.

Al consultarle la prensa si se refería a ser nuevamente candidato presidencial, respondió: “Por supuesto, sería lo único que realmente se podría, ser candidato presidencial, porque yo en este momento hay muchas cosas que yo podría decidir, pero, no las puedo decidir porque quién toma las decisiones obviamente y las respetamos en la presidenta de la República”.

A renglón seguido, anotó que “pero si estuviera en mis manos por ejemplo yo ya estaría cultivando cáñamo cannabis, generando empleo y haciendo otras cosas que las están haciendo otros países, hay mucha gente que me llama para invertir en esto, para invertir en lo otro en muchas cosas no te imaginas cuántas cosas se pueden hacer para sacar rápidamente Honduras de la pobreza, pero las decisiones no pueden ser políticas”.

En ese contexto, agregó que ese precisamente es su problema ya que él no es político sino un técnico.

Reiteró que al pensar en una candidatura nuevamente no es por beneficio personal porque incluso en la actualidad ha renunciado a su salario de designado, no para devolverlos, sino para realizar obras en beneficio de las diferentes comunidades en el país. LB