Canciller de Arquidiócesis de Tegucigalpa: Espero que el gobierno de Honduras respete la libertad religiosa

Tegucigalpa – El padre Ricardo Sevilla, canciller de la Arquidiócesis de Tegucigalpa, dijo este viernes que espera que el actual gobierno que preside Xiomara Castro de Zelaya, respete la libertad religiosa en Honduras.

En declaraciones a Noticieros Hoy Mismo, el líder religioso condenó las acciones del gobierno de Daniel Ortega contra la iglesia católica Nicaragua, al tiempo que llamó a respetar la integridad y vida de monseñor Rolando Álvarez, detenido este día por la policía de ese país.

Destacó que la persecución contras sus homólogos nicaragüenses, es por adoptar el estilo de vida de Jesús, quien vino al mundo para denunciar las injusticias, porque asumir un papel alejado de todo tipo de ideología representa un motivo de persecución.

“Condenamos la actitud del gobierno de Nicaragua, como es posible que se irrespete la libertad religiosa, ni si quiera permitiendo celebrar la eucaristía, si Daniel Ortega, cree que la Iglesia se callará secuestrando a monseñor, no será así, al contrario despertará un león dormido”, señaló.

Indicó que la captura de Monseñor, solo demuestra debilidad institucional y cobardía de parte del gobierno “le decimos al pueblo de Nicaragua que no están solos, Honduras está en oración y se solidariza ante esa persecución abierta que solo refleja la injustica que se vive en ese país”.

“La iglesia hondureña no está aislada de la problemática que se vive en Nicaragua, al contrario estamos en contacto, la iglesia tiene sus medios y el Papa Francisco, en si debido momento hará sus pronunciamiento ante esta situación, hay que evitar que haya más crisis”, dijo el sacerdote.

Concluyó que en Nicaragua hay una dictadura y no respeta un simple pronunciamiento, se ha visto los ataques con bombas lacrimógenas “estamos conscientes de la situación que se vive ahí, el Papa está al tanto de todo y creemos que debe haber una reconciliación”.

Y finalmente refirió a la Ley de Libertad de Culto, dijo que no tienen temor, pero si hay que estar precavidos en saber qué establecerá la normativa, pues las leyes son manipuladas por intereses particulares “espero que el gobierno de Xiomara Castro respete la libertad de culto, no como una pantalla o un tema político, sino desde una convicción, porque si no llegaremos a ese conflicto, independientemente de la ley la iglesia tiene muy clara su misión”, externó. JP