España: El escándalo de un depravador sexual en el parlamento es devastador para la izquierda española  

Por Alberto García Marrder

Especial para Proceso Digital, La Tribuna y El País de Honduras

Lo nunca visto en la política española ha sucedido al más alto nivel y con fuertes implicaciones para la izquierda española.

Iñigo Errejón, portavoz en el parlamento de Sumar, una coalición de partidos de ultra izquierda que gobierna España en coalición con el partido socialista de Pedro Sánchez, ha renunciado a su cargo y a la política tras las denuncias de acoso sexual de una actriz, Elisa Mouliaá.

Y a esta denuncia, se han unido las de once mujeres más, unas anónimas, aumentando el revuelo político.

Ahora el principal grupo de oposición, el Partido Popular, listo aprovechar esta oportunidad de oro que se le ofrece, ha exigido que Yolanda Díaz, líder de Sumar y Vicepresidenta segunda, además de ministra de Trabajo, diga desde cuando sabía de las inclinaciones sexuales de su segundo en el parlamento y si se había quedado callada y si encima, lo había promocionado. Círculos políticos revelan que lo sabía desde hace meses y por eso nunca lo habían hecho ministro.

(Pablo Iglesias, ex vicepresidente de gobierno con Sánchez y ex fundador con Errejón del partido Podemos (de izquierda radical) reveló que desde hace un año se hablaba de ese comportamiento de su ex colega y ex amigo. Ahora ya no lo son).

Yolanda Díaz es la ministra menos popular del gobierno de Pedro Sánchez y la que más podría salir perjudicada de este escándalo, además de Errejón, según la prensa madrileña.

Iñigo Errejón, con las ministras Yolandan Diaz y Mónica Garcia.(Foto EFE).

Errejón, de 40 años y con cara de intelectual con unas gafas de miope, era el niño bueno de la política en el congreso y con una alta presencia mediática. Es también profesor universitario y doctor en Ciencias Políticas. Y siempre dispuesto a defender la causa feminista y… los derechos de las mujeres. Cosa que ahora se cuestiona. Tras las denuncias de varias mujeres de acoso sexual, se arriesga, si hay una sentencia de culpabilidad, a unos cuatros años de prisión y al descredito público, que ya lo tiene.

En su denuncia, la actriz (conocida solo por series de televisión) dijo que en una primera cita con Errejón y en una fiesta en una casa de amigos, este la empujó a una habitación, y en un relato de la denuncia que publica el diario madrileño ABC, «cerró el pestillo de la puerta para impedir que pudiese escapar”, comenzando a besarla y tocarla por distintas partes de su cuerpo, la zona de los pechos y los glúteos, y recuerda que le llegó a quitar el sujetador al tiempo que le decía frases lascivas», «Cómo me pones», por ejemplo.

Acto seguido, el político de Sumar empujó a la denunciante sobre la cama y “ se sacó su miembro viril,” Ella se sintió «paralizada» e insistió en su denuncia que lo sucedido después , “fue sin mi consentimiento”

La actriz Elisa Moulia denunció a Errejon de acoso sexual.(Foto Pablo Cuadra (Wiremage/Getty).

Entre las nuevas acusaciones, una presunta víctima relata que estuvo viéndose con el político «de forma intermitente» durante aproximadamente un año en el que «no mostró ni un ápice de empatía ni de humanidad». «Era muy insistente en tener sexo sin condón y en realizar prácticas sexuales humillantes», señala en su escrito, en el que también detalla que la echaba de casa «justo después de tener relaciones», según revela el diario “El Mundo”.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasan, miembro de Sumar, pidió disculpas por lo sucedido y reconoció que fallaron los mecanismos de su coalición para evitar estos procederes.

En comunicado donde anunciaba que dejaba la política, Errejón no menciona el acoso sexual, pero si da pistas al mencionar el desgaste de estar diez años en política y descuidar la salud mental. Y reconoce que hay que actuar como persona y salirse del cascarón del personaje.

Una nota para Iñigo:

Iñigo, muy intelectual has sido, pero no puedes ocultar que eres un baboso acosador al que le encanta tocar el culo a las mujeres.!!! Y eso es inaceptable.!!!.Y encima, formabas parte de un gobierno, el del socialista Pedro Sánchez, que se llama “progresista” y “feminista”.