“Es un show lo que hacen con mi hijo”, dice padre de detenido por asesinato de estudiante del Milla Selva

Tegucigalpa – “Cuando miré que lo detuvieron sentí que me moría, de lo más horrible que puede haber, era a mi hijo que lo llevaban, inocente; ingratos, no ombe (sic) es un show que hacen”, expresó totalmente compungido el padre de Aron Absavet Flores García (24), señalado como el autor del asesinato del estudiante del Instituto Jesús Milla Selva, Richard David Ávila Nieto.

Relató que el domingo por la mañana fueron a sacar a su hijo “como un perro” del interior de su vivienda, aunque agradeció porque los elementos de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), no se lo golpearon.

“Me dijeron que se lo llevaban por la muerte de un fulano”, a lo que les respondió que su hijo ni siquiera sale de la casa.

Reflexionó que cuando lee en los medios: “Atrapado el gatillero”… “No ombe, que pensará la justicia, tapar el sol con un dedo, están locos, averigüen para eso estudiaron, no puede ser que me hagan eso”, fustigo el hombre visiblemente afectado.

Dijo que a sus 62 años nunca ha tenido problemas con la justicia.

“Esta bueno el show que están haciendo con mi hijo, él cuando lo vi ayer me dijo: ‘Padre, no se preocupe, usted sabe que soy inocente, yo estaba en mi casa con usted, con mi madre y mis hermanos’. Esta es una injusticia lo que están haciendo, me mataron a mí y a mi familia, me destruyeron, echándonos que dicen somos de la mara MS, activo, el Papa, ni quiera Dios, qué es lo que piensas”, finalizó su desgarrador relato. JS