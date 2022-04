Es delito tener bienes solo porque fui policía, reacciona Zavala tras aseguramientos

Tegucigalpa – Es delito tener bienes solo porque fui miembro de la Policía Nacional, reaccionó el comisionado en condición de retiro, José Constantino Zavala, luego de los aseguramientos de sus propiedades ordenadas por la Fiscalía.

“Aquí es delito tener uno u ocho bienes solo porque fui policía”, declaró Zavala a periodistas.

Afirmó que él y su familia no tienen nada que esconder sobre las propiedades y garantizó que demostrará el origen de sus bienes.

Zavala añadió que se apersonó la semana a los Juzgados de Privación de Dominio para presentarle la documentación, los cheques y estados de cuentas.

El comisionado en condición de retiro acusó al Ministerio Público de no tomar en cuenta los ingresos al momento de asegurar los bienes.

Aseveró que no existe razones para que sea capturado “el hecho de que fuera policía y que mi papá me dejó herencia, no significa que quiera decir que soy delincuente”.

Calificó los aseguramientos de sus bienes como indignante y humillante porque lo hacen ver como un delincuente.

Además, reveló que como agente de la Policía Nacional percibió 880 mil lempiras y que ese monto lo invirtió.

Zavala recordó que un dictamen del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) lo absolvió de lavado de activos.

Este lunes el Ministerio Público aseguró los bienes y productos financieros de los exoficiales de la Policía Nacional, José Constantino Zavala y Adrián René Flores Marcelino mediante la Operación Eunomia II. AG