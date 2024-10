No hay extradición entre Honduras y EEUU por homicidio: embajadora Dogu

Tegucigalpa – La embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu dijo este miércoles que “es complicado” que se extradite a Gilbert Reyes Bermúdez, el presunto hechor de la muerte de tres mujeres en Roatán, Islas de la Bahía.

– Honduras y EEUU tienen vigente un tratado de extradición por delitos de narcotráfico, criminalidad organizada y terrorismo.

Lo anterior porque no existe un tratado de extradición por el delito de homicidio entre ambos países. “Es un poco complicado la extradición en este caso porque no hay un acuerdo para homicidios entre los dos países. Este no es uno de los crímenes que puede tener una extradición pero vamos a ver qué podemos hacer en Estados Unidos”, afirmó.

“Mis condolencias a las familias de las víctimas, es una tragedia. Hay muchas mujeres que han perdido la vida, especialmente las tres mujeres en las islas de Roatán. Estamos muy dispuestos a ayudar de cualquier forma porque necesitamos tener justicia para las víctimas”, señaló la representante de Washington en Honduras.

Tres mujeres aparecieron sin vida en Roatán, luego de dos días desaparecidas. El principal sospechoso del triple crimen es Gilbert Reyes, un ciudadano estadounidense, que presuntamente luego de cometer el hecho huyó para California, que es donde reside.

El principal sospechoso

Según se informó, Gilbert Reyes Bermúdez, de nacionalidad estadounidense, adelantó su salida del país y pagó la multa a la aerolínea en la que viajaba.

El pasado domingo antes de salir del país, un taxista lo miró y observó que su ropa estaba sucia, pero el hombre se fue hacia el aeropuerto de Roatán para tomar su vuelo hacia EEUU. Llegó a Boston y luego a California, según documentos oficiales.

Se indicó que Gilbert Santiago Reyes se encuentra en California, por lo que se hacen las coordinaciones para dar con su paradero en EEUU.

Gilbert Santiago Reyes fue la pareja sentimental de Dione Beatriz Solórzano, pero se habían dejado porque era un hombre extremadamente celoso, relató la madre de Dione. Él venía todos los años a Honduras, pero se había dejado con Dione, agregó.

“Es mi única hija, tiene dos niños: uno de 8 años y otro de 3 años, éste último hijo de Gilbert”, expresó la desconsolada madre.

Dione recién había regresado de un viaje de Alaska, EEUU, y le comunicó a Gilbert que no quería tener relación con él, confesó angustiada. JS