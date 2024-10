Enfermeras auxiliares inician paro nacional

Tegucigalpa- Tal como se había anunciado enfermeras concretan amenaza de paro nacional, el presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras/os Auxiliares de Honduras (ANEEAH), Josué Orellana, informó este viernes que el gremio de enfermeras auxiliares ha iniciado un paro nacional.

La medida responde a la falta de cumplimiento de un acuerdo firmado en julio, que incluía 12 compromisos, varios de los cuales, según Orellana, aún no han sido atendidos.

“Hay falta de pago en Finanzas que afecta a nuestras compañeras. Una de las razones que nos obliga a protestar es la deducción de impuestos que consideramos abusiva, entre 2 mil y 3 mil lempiras, a personas que apenas ganan 22 mil lempiras mensuales”, explicó Orellana. Agregó que esta deducción resulta excesiva y “no pueden intentar cubrir deudas del gobierno a costa de las enfermeras”.

Además de los impuestos, las enfermeras reportan deudas pendientes de pago en variables como turnicidad, horas extras, uniformes y viáticos por visitas domiciliarias, afectando a más de mil trabajadores.

Según estimaciones de ANEEAH, el monto acumulado en deudas para estos conceptos supera los 21 millones de lempiras. Aunque se había acordado que estos pagos se realizarían en septiembre, el retraso persiste, especialmente en el Servicio Civil, donde algunos pagos están estancados anotó Orellana, que acuso que ahí barrieron con el personal anterior y pusieron otro que no tiene la experiencia.

Orellana también señaló que las enfermeras auxiliares están siendo asignadas a funciones que no corresponden a su perfil profesional. “Están trastocando el rol de la enfermera auxiliar al agregar funciones adicionales. No podemos permitir que continúen asignándoles responsabilidades que no son de su competencia”.

El paro afecta a nivel nacional, con excepciones en las áreas de emergencias y salas de atención para pacientes con dengue, en un intento de minimizar el impacto en los servicios más críticos, puntualizó el líder gremial.LB