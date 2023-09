Enfermeras auxiliares agudizan medidas, en segunda semana de paro

Tegucigalpa- En el inicio de una segunda semana de paro consecutivo los enfermeros y enfermeras auxiliares, anuncian que agudizan las medidas de presión y ya solo atenderán emergencias, debido a que Servicio Civil, ni siquiera ha tenido un acercamiento con el gremio.

-Se suman las 20 regiones en 18 departamentales con marchas y plantones.

El presidente de la Asociación de Enfermeras y Enfermeros (ANEEAH), Josué Orellana, que no han recibido atención de parte de la Dirección de Servicio Civil, que son quienes han creado el problema con la creación de un perfil de técnico universitario de enfermería que dejaría a todas las enfermeras auxiliares sin un puesto de trabajo.

“Le apostamos al diálogo y les recordamos a las autoridades que no deben llamarse a la soberbia sino sentarse a dialogar para encontrarle una salida al conflicto”, agregó.

Asimismo, recordó que no los puestos no son para siempre y hay unos funcionarios que se les olvida, y ese es el caso actual en Servicio Civil.

En ese sentido para este lunes se confirma que se agudizan las medidas a nivel nacional, no obstante, Orellana dijo que aún no se dejará de atender las emergencias.

Recordó que tenían 18 meses sin asambleas informativas, sin embargo, no hay ninguna respuesta ni llamado y solo están pidiendo dos cosas que es la firma de un documento serio donde se proteja al gremio.

“Hoy se suman las 20 regiones de los 18 departamentos del país, habrá marchas y plantones en todo el país”, remarcó.

Por otra parte, dijo que se deja evidenciado que en esta ocasión no hay responsabilidad de la Secretaría de Salud, y más bien de parte del ministro se está cooperando en buscar una solución.

No se está pidiendo ni dinero, ni colaterales solo se pide que se respete el perfil de enfermería y se fortalezca las escuelas de enfermería donde por siempre se han formado las enfermeras y enfermeros auxiliares, y proceda a la firma de acta.

Dijo tener pruebas de que ya se ha contratado técnicos de enfermería, por lo que exigen la firma de un acta, donde se deje sin efecto ese perfil que viene a poner la lápida a las enfermeras auxiliares.

Finalmente, dejó claro que no es un tema de la Secretaría de Salud, sino de Servicio Civil y se pide coherencia con las autoridades y se dé una pronta solución y se tome el tema con la seriedad del caso y no descartó que la situación se agudice y se llegue a no atender emergencias y entrega las llaves de hospitales y centros de salud.LB