En manos de Finanzas y Sesal pago de médicos, dice director de Hospital Leonardo Martínez

Tegucigalpa – Luego que los médicos decidieron unirse a las asambleas informativas por falta de pago de sus salarios, el director del Hospital Leonardo Martínez, Fredy Chacón, salió al paso este miércoles y señaló que se han hecho las gestiones correspondientes y señaló que ahora está en manos de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Salud (Sesal).

Refirió que han realizado las gestiones correspondientes para cumplir desde la Asociación que dirige el hospital para pagar los salarios atrasados.

Ahora corresponde a Finanzas y a la Sesal hacer su parte, acotó el galeno al tiempo que dijo que el Leonardo Martínez es uno de los pocos hospitales que ha logrado cumplir la mayoría de los pagos.

Entre tanto, los galenos se mantienen en asambleas informativas como una acción de protesta para exigir el pago de su salario.

Los inconformes alegan que desde hace siete meses no reciben su salario y ya no pueden continuar desarrollando sus funciones ya que no cuentan con fondos económicos.

De acuerdo a un convenio de gestión se prevé que en un corto plazo se pueda cumplir con el pago de salarios atrasados, apuntó el director del Hospital Leonardo Martínez.

En la zona norte del país también se mantienen en asambleas informativas el personal médico del Hospital Mario Catarino Rivas. (RO)