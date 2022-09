En cuatro años de producción de cannabis, Honduras paga su deuda externa e interna, asegura Nasralla

Tegucigalpa – El Designado Presidencial, Salvador Nasralla aseguró este miércoles que en cuatro años de producción de cannabis, Honduras pagaría su deuda externa e interna que asciende a 20 mil millones de dólares.

– Señaló al expresidente Manuel Zelaya de no ser muy versado en muchos temas porque no tiene la preparación profesional.

– A Honduras lo único que le ha faltado es un presidente inteligente que se rodeara de gente capaz, cuestionó Nasralla.

Acentuó que “Honduras tiene una deuda arriba de 20 mil millones de dólares, en cuatro año de producción de Cannabis, Honduras deja de tener deuda externa y deuda interna también”.

Diferenció que uno de los componentes del Cannabis tiene CBD, que es la parte medicinal y que es la que se vende en las farmacias en Estados Unidos y Europa. Eso es lo que él propone se produzca en Honduras, arguyó en una amplia entrevista con la radio HRN.

Desglosó que cualquiera puede calcular que si la producción de cáñamo por grano en Honduras cuesta 15 centavos, con respecto a $ 1.30 que vale en Canadá o EEUU, “es un negocio hacerlo y por eso lo está haciendo Costa Rica y Panamá”.

Dejó claro que él no pide liberalizar el cannabis en el país, solo quiere que se produzca como maquila para luego exportarlo.

Sobre las aseveraciones del expresidente Manuel Zelaya en su contra, citó que “creo que es una falta de respeto porque cualquier asesor de cualquier ministerio o de Xiomara (Castro), es en la jerarquía de lo que el pueblo dispuso una falta de respeto, porque el asesor es menos jerárquicamente que el Designado Presidencial”.

Dijo que le causa risa que Mel Zelaya diga que él fuma marihuana, “yo los conozco a todos ellos e incluso a familia de Xiomara desde que éramos cipotes, entonces ellos saben perfectamente que yo ni tomo alcohol, ni tampoco fumo cualquier tipo de estupefacientes”.

“Todos los de mi edad saben que siempre fui un santurrón, que nunca me puse ninguna droga, ni siquiera me embolé pues, entonces la gente me conoce. Lo que sí me da tristeza es que un negocio que puede producir ya inmediatamente 170 mil empleos, el asesor faltándome al respeto lo desvía por la parte novelesca, esto es un negocio que le conviene a Honduras”, explicó.

Señaló que el expresidente Zelaya no es muy versado en muchos asuntos porque no estudió lo que él sacó a través de su carrera profesional.

Asimismo, negó estar en contra de las iniciativas de la actual administración de la presidenta Xiomara Castro, al tiempo que se jactó que “Honduras es un paraíso, yo lo puedo decir porque he podido viajar a 600 ciudades de 100 países y en todos estos países no tienen lo que tenemos nosotros, a nosotros lo único que nos faltó es un presidente inteligente que se rodeara de gente inteligente que no tuviera nada que ver con la política”.

Luis Redondo y la bancada del PSH

Externó que le tiene mucho cariño al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, porque él fue quien lo metió en política y luego lo propuso como titular del Legislativo.

El vicepresidente hondureño citó que los restantes nueve diputados del Partido Salvador de Honduras (PSH), se mantienen firmes en la línea de la bancada.

Adelantó que el PSH pedirá que el Ejecutivo presente una argumentación explicada “en miles de páginas” sobre el incremento del 8 % del Presupuesto General 2023 que asciende a 392 mil millones de lempiras.

“Los diputados del PSH no llegarán solo a levantar la mano para aprobar el presupuesto”, aseguró.

Viáticos y Ángel Martínez

Dijo que él cuando ha viajado en lo que va del gobierno no cobra viáticos y el único pasaje que se le pagó fue cuando acudió a representar a la presidenta Xiomara Castro en la toma de posesión del gobernante chileno Gabriel Boric.

“…los funcionarios públicos se aprovechan y cobran grandes viáticos, incluso muchos que se dicen que son muy probos al momento de viajar históricamente aparecen quien recibió grandes cantidades de dinero”, expresó.

Sobre la fotografía en la que aparece en Puerto Rico con el detective Ángel Martínez, que forma parte del equipo de defensa del expresidente Juan Orlando Hernández, respondió que todo “es una novela” porque esa persona se acreditó como periodista de República Dominicana.

“Hace un año quiso entrevistarme vía ZOOM, pero no me pareció por su estilo novelesco. Ese señor estaba ahí en el evento (Puerto Rico) y lanzó preguntas públicas al igual que otros periodistas que estaban acreditados”, manifestó. JS