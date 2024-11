Empresario pide al gobierno que dialogue con sector privado para encontrar soluciones al desempleo

Tegucigalpa – El empresario Carlos Kattán pidió al gobierno que se siente a dialogar con el sector privado a buscar puntos comunes para encontrar soluciones a la problemática del desempleo.

Expuso que la economía hondureña está en decadencia y en precariedad por la falta de inversión y trabajo, que ocasiona que las personas emigren.

“Rogamos a Dios y le pedimos al gobierno que se siente a dialogar con el sector privado para buscar puntos comunes, no queremos que fracasen, todos queremos lo mejor para el país porque si le va mal al gobierno les va mal a todos”, exhortó Kattán.

El empresario lamentó que hace dos años la derogación de la Ley de Empleo por Hora cuando la realidad de país es que se requiere puestos de trabajo.

Aunque no exista la ley, la mayoría de las personas están trabajando por hora, más bien lo que hicieron fue desprotegerlos porque esa normativa les daba ciertos beneficios y otros accesos, analizó.

Enfatizó que en todo el mundo hay empleo por hora, especialmente, cuando la economía está deprimida.

“No entendemos porque hasta el día de hoy no se ha aprobado esa ley que vaya a beneficio miles de personas que no puede trabajar ocho horas porque no hay, pero es mejor llevase 300 lempiras que nada”, subrayó.

Kattán sentenció que en el gobierno hay personas que nunca han trabajado en su vida. AG