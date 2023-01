Empresaria se encadena en protesta por cierre de su restaurante en SPS

San Pedro Sula – La empresaria Inés Altamirano realiza una inusual protesta al amarrarse de sus manos luego que las autoridades municipales le cerraron su restaurante ubicado en el sector conocido como Río de Piedras de San Pedro Sula, norte de Honduras.

– Edil sampedrano señala que los dueños del restaurante han faltado a la Ley de Convivencia.

Altamirano detalló que el domingo el alcalde sampedrano Roberto Contreras llegó a su negocio y lo que ejecutó fue insultos de su parte.

“Acá nos vino a decir que el negocio no es un restaurante, sino un burdel, cosa que no es verdad, acá no se vende alcohol después de las 5:00 de la tarde, acá vienen familias completas a disfrutar de comida al estilo mexicano y nacional”, defendió.

Señaló que ella no ha tenido quejas de los vecinos, más que de una que es de nacionalidad costarricense y es la que sabemos que siempre está poniendo en mal al negocio.

Dijo que ese día fueron citados al Juzgado de Policía Municipal donde les notificaron que el negocio está cerrado por faltar a la ley.

“Son varias las familias que se han quedado sin empleo con el cierre del restaurante, y me encadeno porque así nos ha enseñado el alcalde”, dijo en alusión a una vez que Contreras se encadenó en protesta por el alto consumo reflejado en su recibo de energía.

Por su parte, el edil sampedrano, Roberto Contreras dijo que atendiendo una segunda denuncia sobre el restaurante sobre el alto volumen.

“Nunca en nuestra administración vamos a cerrar un negocio, sin embargo hay varias denuncias sobre el alto volumen que no dejan dormir a los vecinos”, indicó.

Agregó que el negocio es un bar y no un restaurante que pone música en vivo que lesiona la Ley de Convivencia.

Sostuvo que por colocar música ella paga un impuesto de 300 lempiras que está estipulado en la ley, “pero las denuncias de los vecinos han mandado audios que el alto volumen de la música es insoportable”, apuntó. IR