Empleados del INA protestan en Casa Presidencial por falta de pago de prestaciones y jubilaciones

Tegucigalpa- Empleados del Sindicato del Instituto Nacional Agrario (SITRAINA) se han manifestado frente a la Casa Presidencial, exigiendo el pago de prestaciones y jubilaciones pendientes. La presidenta del sindicato, Martha Anariba, lidera la protesta que reúne a trabajadores de todas las seccionales a nivel nacional.

«Estamos aquí nuevamente, después de haber protestado en 2022, porque seguimos luchando por los compañeros en edad de jubilación,» declaró Anariba. «Hay un grupo pendiente de cancelación. El año pasado, se identificaron fondos en Finanzas, pero por la negligencia del INA, se dejaron perder. Ahora estamos empezando de cero», zanjó.

Anariba informó que el número de compañeros afectados ha aumentado de 45 a 63, lo que representa un monto total de 187 millones de lempiras.

Los sindicalistas advirtieron que se moverán “Hoy no nos vamos de aquí”.

Los quejosos amenazan que van a estar todas las seccionales a nivel nacional y tienen la solidaridad de otros sindicatos que les apoyan en esa lucha. “No nos iremos mientras no nos reciba una comisión de alto nivel con la facultad de decisión,» afirmó Anariba. «Si nos toca dormir aquí, nos quedaremos, porque todos los compañeros están en edad de jubilación y siguen laborando.»

La presidenta del SITRAINA también denunció que, a pesar de que en el pasado se había identificado un presupuesto de 85 millones de lempiras para 45 compañeros, el trámite correspondiente no se llevó a cabo, dejando a los trabajadores sin recibir sus jubilaciones. «Lo más grave es que los compañeros se nos están muriendo. No podemos permitir que no gocen de su derecho en vida,» enfatizó Anariba.

El sindicato exige al ministro del INA y al secretario de Finanzas que en las proyecciones del presupuesto de 2025 se incorpore un renglón para el pasivo laboral, evitando futuras luchas por estos derechos adquiridos.LB