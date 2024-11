Empleados de SEDH rechazan a Ricardo Salgado como mediador en el conflicto

Tegucigalpa- Más de 20 días en lucha por el no acoso laboral vertical dijo este viernes, la empleada de la Secretaría de Derechos Humanos, Nubia Martell.

La empleada dijo que rechazan la mediación del ministro de Planificación Ricardo Salgado, quien fue descalificado desde el mismo gobierno.

“Se agudiza la situación, desde afuera la gente ve lo que está pasando y cómo es posible que adentro no lo vean, hoy vamos a tomar medidas más drásticas” anotó.

Seguidamente, Martell, dijo que ya están en calamidad doméstica y no son escuchados y no están pidiendo nada que no sean sus derechos.

La empleada del grupo que se mantienen en huelga dijo que pese al agotamiento y amenazas siguen firmes, porque son defensores y si no defienden sus propios derechos en su propia casa, cómo van a defender los derechos humanos de los demás.

Refirió que el ministro Salgado nunca se acercó a ellos solo una compañera de las voceras recibió un mensaje de él, pero horas después interpusieron una demanda en el Ministerio Público, lo que claramente indica que no hay voluntad para una solución.LB