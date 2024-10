Empleados de ENEE que protestan por falta de pago deben respetar los plazos administrativos, responde ministro Tejada

Tegucigalpa – El ministro de Energía y gerente interino de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Erick Tejada señaló este jueves que no entiende “porque los empleados de la estatal (que mantienen una protesta frente al Centro Cívico Gubernamental) no pueden esperar 20 o 25 días a que se reúna la junta directiva si durante ocho años no se le reconocieron estos derechos”.

En tal sentido, Tejada declaró que en este caso lo que queda es respetar los plazos administrativos para que se haga efectivo el pago del ajuste salarial que motivó la protestas de los empleados de la estatal energética.

El funcionario indicó que el ajuste salarial representa un impacto en las finanzas públicas de unos 180 millones de lempiras.

El presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE), Miguel Aguilar explicó más temprano que esta acción es un reclamo al patrono, dado que no se ha efectuado el pago correspondiente a los trabajadores, a pesar de un dictamen financiero que resolvió a favor de los empleados con una suma de 182 millones de lempiras. VC