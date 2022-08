Empieza el Festival de Sarajevo, con homenajes a Eisenberg y Mikkelsen

Zagreb – El Festival de Cine de Sarajevo, que surgió en 1995 cuando la ciudad estaba bajo asedio militar, comienza hoy su 28 edición, durante la que se homenajeará a los actores Jesse Eisenberg y Mads Mikkelsen, a los directores Ruben Ostlund y Serguéi Loznitsa y al guionista Paul Schrader.

Los cinco recibirán un honorario «Corazón de Sarajevo», el máximo galardón del certamen y por el que compiten en esta ocasión 51 películas en sus cuatros categorías: ficción, documental, corto y estudiantes.

El festival se inaugura hoy con la proyección del filme «Triangle of Sadness» del realizador sueco Ruben Ostlund, y con una ceremonia en la que él y el director ucraniano Serguéi Loznitsa serán homenajeados por su «extraordinaria contribución al arte cinematográfico».

Con el mismo premio será laureado el sábado el director de cine y guionista Paul Schrader, guionista de «Taxi Driver», con la que Martin Scorsese ganó la Palma de Oro de Cannes en 1976.

El domingo, el actor danés Mads Mikkelsen (Casino Royale, Jagten), estaré en la capital Bosnia para ser galardonado con el premio especial del Festival.

Al día siguiente, el actor, director y escritor Jesse Eisenberg (Zombieland, The Social Net), recibirá otro «Corazón de Sarajevo honorífico» y asistirá a la proyección de «When You Finish Saving the World», su primera película de ficción como director.

El Festival de Sarajevo, que se celebra desde 1995, cuando esta capital estaba bajo asedio de fuerzas serbobosnias, es el mayor certamen de cine del Sureste de Europa.

La edición de este año, que se clausura el 19 de agosto, recupera su plena capacidad tras dos años a medio gas por la pandemia de covid, y proyectará 235 películas de 62 países, incluidas las 51 en competición.

El festival presenta una retrospectiva de las obras de Loznitsa, incluyendo sus películas «My Joy», estrenada en Cannes en 2010 y «Donbáss», con la que Loynitsa ganó el premio de mejor director de cine de Un Certain Regard de Cannes de 2018.

Serán presentados también sus documentales «Maidán», estrenado en 2014 en Cannes y dedicado a la «revolución Euromaidan» de Kiev de 2014 y «Babi Yar. Contexto», así como varios cortometrajes.

En las ediciones pasadas fueron galardonados con el «Corazón de Honor de Sarajevo» cineastas como Robert de Niro, Benicio del Toro, Oliver Stone y Gael García Bernal, entre otros. JP