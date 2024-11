Emma Stone en Cannes con Lanthimos: «confío en él más que en cualquier otro director»

Cannes (Francia) – Emma Stone brilla en ‘Kind of Kindness’, la nueva película de Yorgos Lanthimos, con el que repite por tercera vez y se muestra rotunda: «me siento extremadamente cómoda y creo que puedo hacer cualquier cosa con él. Confío en él más que en cualquier otro director».

«Él es mi musa», aseguró la actriz en una rueda de prensa en Cannes para presentar un filme que compite por la Palma de Oro. «Es muy diferente de lo que son sus filmes, no es tan intenso» como pensaba antes de conocerle, hace diez años para trabajar en ‘The Favourite’ (‘La favorita’, 2018).

Ese rodaje le demostró a la actriz que le resultaba fácil sumergirse en sus historias y personajes y en la forma en la que trabaja. «Tenemos un gusto similar», resumió Stone, que también reconoció que el personaje que más le ha marcado es la Bella de ‘Poor Things’ (‘Pobre criaturas’). «Es el único que me dejó devastada después de interpretarla».

Tras lograr este año el Óscar a mejor actriz por ese trabajo, Stone se vuelve a poner a las órdenes del realizador griego en una película que se divide en tres historias, con los mismos actores en cada una de ellas.

«Comenzamos con este proyecto hacer muchos años y al principio el filme iba a ser la primera historia -de las tres que componen ‘Kind of Kindness’-«, explicó el realizador.

Su primer inspiración fue Calígula y pensando en él escribió esa primera historia sobre un hombre que tenía todo el poder sobre los demás, un personaje que en la película interpreta Willem Dafoe, que controla hasta el más mínimo detalle de la vida de personas como Stone o Jesse Plemmons, desde lo que comen hasta sus relaciones sexuales.

Plemons reconoció que entender la historia fue un proceso gradual y lento. «Antes de empezar sabía que no tendría un punto de referencia sobre lo que iba a experimentar», dijo el actor, que leyó el guion varias veces y no encontraba el lugar de su cabeza donde meter la historia.

A esa primera historia se unieron otras dos cuando Lanthimos y Efthimis Filippou -su guionista en filme como ‘Canino’ (2009) o ‘Langosta’ (‘Lobster’, 2015)- decidieron convertirlo en un tríptico en el que incluyeron otras dos partes, una sobre un hombre (Plemmons) que espera el regreso de su mujer (Stone) desaparecida y la tercera sobre una secta dirigida por Dafoe a la que pertenecen Stone y Plemmons.

Tres historias que reflejan el mundo de hoy, que «está descolocado, que es extraño, loco y triste» a la vez, señaló Lanthimos, que considera que su trabajo es buscar cómo mostrar lo que ocurre hoy en día, pero sin buscar explicaciones ni intelectualizarlo. Porque las respuestas se las deja al espectador.

«El filme refleja el mundo, es ridículo y divertido al mismo tiempo», agregó.

Mientras que Stone señaló que no es el tipo de actriz «que necesita hacer un papel para lanzar un mensaje determinado». Le gusta un personaje y una historia y es lo que busca en cada trabajo, aunque reconoció: «soy feminista y me gusta trabajar con Yorgos, creo que eso es activismo».

Todos los actores -estaban también Hunter Schafer, Margaret Qualley o Mamoudou Athie- estuvieron de acuerdo en lo fácil que es trabajar con Lanthimos por la libertad que les da y la posibilidad de participar en las decisiones.

«No sé si me fío de mí mismo, pero trato de confiar en la gente que me rodea, es la forma en la que me gusta trabajar, no me gusta hacer las cosas solo, trabajo de forma muy instintiva», precisó Lanthimos.

Y sobre la importancia del cuerpo en sus películas, resaltó que para él es más importante la parte física que la intelectual a la hora de hacer sus películas porque lo que hace es «observar la vida» y mucho de lo que ve «es oscuro y duele, es ridículo, vergonzoso…todo eso trato de hacerlo corporal».

Un director que reconoció que Luis Buñuel ha sido muy inspirador para él y que no busca trabajar en Hollywood o en Grecia, hacer películas de gran presupuesto o con poco dinero, y que se siente «afortunado» de haber podido hacer las películas que ha hecho. EFE