“Ella seguirá siendo mi adoración”: testimonio de padre de joven muerta en accidente de tránsito

Tegucigalpa – Con la voz entrecortada el señor Noel Huete, padre de Gabriela Michelle Huete de 24 años, quien murió en un accidente automovilístico esta madrugada en Tegucigalpa, dijo que su hija era su adoración y lo seguirá siendo.

El dolido padre al llegar a la morgue capitalina a reclamar el cuerpo de su hija, relató que al recibir la noticia lo paralizaron los nervios, y no sabía ni qué hacer.

Primero alguien me llamó y me dijo que mi hija había tenido un accidente, pensé que se trataba de un accidente común, pero cuando me dijeron que estaba muerta, todo cambió, narró.

Pese a que no vivía con su hija porque tiene un segundo matrimonio, dijo que siempre tuvo una buena relación con su hija y hace 15 días estuvo con ella, aconsejándola para que terminará sus estudios.

Ella tenía 24 años, estudiaba la licenciatura de Lenguas extranjeras, tenía un carácter fuerte, pero no es que era enojada, es que así era ella, pero muy tranquila, relató.

“Ella seguirá siendo mi adoración, era mi hija y me duele mucho”, dijo al tiempo que afirmó desconocer pormenores del accidente, pero a través de las noticias supo que el joven conductor estaba bajo los efectos del alcohol, por lo que pidió a los jóvenes que tengan cuidado y dejen las bebidas alcohólicas que no dejan nada bueno solo tragedias.

El accidente se registró la madrugada de este viernes en el Anillo Periférico de Tegucigalpa, a la altura de Los Laureles.

De parte de Medicina Forense, se informó que los cuerpos de las jóvenes serán entregados a sus familiares en las próximas horas. LB