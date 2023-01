El tenista suizo Roger Federer abandera las ilustres retiradas del año 2022

Redacción deportes – La retirada a los 41 años del tenista suizo Roger Federer, quien se marcha habiendo conquistado 20 títulos de Grand Slam a lo largo de su carrera, ha sido la más destacada de cuantas se han producido en el mundo del deporte a lo largo del 2022.

Federer no ha sido el único nombre destacado del deporte de la raqueta que ha dicho adiós ya que hizo lo propio la australiana Ashleigh Barty a los 25 años cuando era la número 1 del mundo. Tampoco continuarán con trayectoria el argentino Juan Martín del Potro, el francés Jo-Wilfried Tsonga, el sudafricano Kevin Anderson y la puertorriqueña campeona olímpica Mónica Puig. Asimismo se dio por hecha la retirada de Serena Williams, triunfadora en 23 ‘grandes’, si bien no parece haber cerrado del todo las puertas a un posible regreso.

En el mundo del motor el piloto alemán Sebastian Vettel abandona el gran circo de la Fórmula 1 a los 35 años. Lo hace tras haber logrado cuatro títulos mundiales consecutivos en el 2010, el 2011, el 2012 y el 2013 además de tres subcampeonatos en el 2009, el 2017 y el 2018.

Gran hoja de servicios tiene también el ciclista italiano Vincenzo Nibali, quien pone pie en tierra llevándose consigo dos ediciones del Giro de Italia, una del Tour de Francia y otra de La Vuelta. También se van con ‘grandes’ en su maleta Alejandro Valverde (una Vuelta además de un Mundial) y Tom Dumoulin (un Giro) mientras que la ‘serpiente multicolor’ pierde del mismo modo al belga Phillipe Gilbert, al español Mikel Nieve o al australiano Richie Porte.

En fútbol varios son los jugadores que cuelgan las botas de manera definitiva. Entre los más destacados están los argentinos Carlos Tévez, Andrés D’Alessandro y Rodrigo Palacio; el francés campeón del mundo Blaise Matuidi; el turco Arda Turan; el serbio Aleksandar Kolarov; el español Nacho Monreal; el belga Thomas Vermaelen; el británico Jermain Defoe; el eslovaco Martin Skrtel; el alemán Gonzalo Castro o el paraguayo Lucas Barrios.

El baloncesto femenino también se queda sin figuras relevantes. Sue Bird y Sylvia Fowles, leyendas de la WNBA, no volverán a vestirse de corto al igual que el técnico Mike Krzyzewski no dirigirá ya más un partido desde el banquillo. No siguen igualmente el pívot mexicano Gustavo Ayón y Laia Palau, uno de los referentes de la selección española durante los últimos tiempos.

Otra deportista que ha dado mucha gloria al deporte español es la karateca Sandra Sánchez, única en conseguir el oro olímpico en su disciplina al subirse a lo más alto del podio en Tokio 2020 y dominadora absoluta de la misma en el panorama mundial durante los últimos años.

Hubo asimismo una retirada que paró el mundo pero que finalmente no cuajó. Fue la del quarterback Tom Brady, uno de los mejores deportistas de la historia, quien reculó y volvió al emparrillado. No han hecho lo propio, al menos de momento, otros destacados del fútbol americano como Ben Roethlisberger, Rob Gronkowski, Andrew Witworth o Frank Gore. Tampoco el beisbolista Albert Pujols o el nadador brasileño Nicholas Santos. AG