El Shaarawy avisa: «Italia no muere nunca, no se rinde nunca»

Dortmund – Stephan El Shaarawy, jugador del Roma, puso este miércoles sobre aviso a Suiza, próximo rival de Italia en los octavos de final de la Eurocopa 2024, y declaró que su equipo «no muere nunca y no se rinde nunca», como ya demostró ante Croacia, cuando consiguió la clasificación con un gol en el tiempo añadido.

«El gol de (Mattia) Zaccagni nos ha dado la certeza de que esta Italia no muere nunca, no se rinde nunca. No es suerte marcar en el tiempo añadido, es una cualidad de un equipo que cree hasta el final. Gran felicidad. No fue un gran partido como contra Albania, pero hemos tenido buena disposición siempre para conseguir esta merecida clasificación», declaró en rueda de prensa desde Iserlhon, localidad vecina a Dortmund en la que prepara el torneo.

«Hay gran presión y gran expectativas con nosotros porque somos un equipo fuerte que puede llegar hasta el final. Somos los campeones. Tenemos una gran responsabilidad, pero este equipo está formado por un gran grupo que sabe sufrir. Una selección de mucha calidad que puede hacerlo bien y lo demostramos en el primer partido», añadió el romanista.

Sin minutos en ninguno de los 3 primeros partidos, el ‘Faraón’ aseguró estar preparado para saltar al campo.

«Lo que nos pide el míster es tener la posesión. Concentrarla en el centro y luego abrir a los extremos, que es algo que nos ha faltado. Yo estoy siempre listo para hacer de todo. Me ha probado de extremo por izquierda, de cuarto hombre en el centro del campo, de extremo derecha, de carrilero…», apuntó.

«Y aunque alguno juegue poco, todos los jugadores pueden ser decisivos como lo ha sido en el último partido Zaccagni. Cada minuto puede ser decisivo», advirtió.

El Shaarawy habló también de lo que puede sentir Suiza al ver que se mide a Italia.

«Ningún equipo esta contento por jugar contra Italia. Tenemos una historia del fútbol y no es fácil jugar contra nosotros. Ante Croacia se demostró. Ante España también lo intentamos, pero ellos estuvieron mejor. Jugaremos igual ante Suiza, con un juego ofensivo y con el objetivo de llegar al final», comentó.

Además, habló de la renovación de Daniele De Rossi como entrenador del Roma: «Muy contento de la renovación de De Rossi, es un entrenador muy competente». EFE