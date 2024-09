El Ranking de las Universidades no son así,por así.

Dr. Ignacio Alonzo

Indiscutiblemente que las universidades como centros de educación superior, son grandes maquinarias compuestas por personal de altísima calidad y de facilidades y por eso se posicionan como tales y mantienen su prestigio, nivel, filosofía y mística de trabajo, destacando e identificando algunos aspectos torales de estas instituciones son a saber: equipo directivo, decanaturas, departamentos académicos, unidades, docentes, y estudiantes trabajan arduamente, por aparecer en los primeros lugares del ranking mundial para ser las mejores, y es correcto lo que hacen, pues, si y solo si, aparecen mejor ubicadas en los cimeros lugares aquellas que dedican gran parte de su presupuesto a la investigación científica, formación y actualización de sus catedráticos, inversión en infraestructura física y tecnológica, planificación a largo, mediano y corto plazo, excelentes servicios estudiantiles, atenciones y comunicaciones con los ex alumnos, publicidad de calidad, ofertas académicas del más alto nivel, protocolos y servicios de óptimas condiciones, apertura para estudiantes y profesores de realizar pasantías dentro y fuera de los campus universitarios, rotación de profesores visitantes de prestigio mundial, inversiones en bibliotecas tanto físicas como digitales, apuestan generalmente por los deportes, y las artes, como actividades extra curriculares, publican sus investigaciones en revistas indexadas y especializadas. Cabe decir que los artículos científicos son citados miles de veces por los diferentes investigadores alrededor del mundo y esto las vuelve aún más valiosas como fuentes bibliográficas fehacientes y correctas al citarlas. Además hacen inversiones millonarias en materia de Inteligencia Artificial, laboratorios y todo lo que necesitan tanto docentes como estudiantes para los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como de las prácticas que realizan.

Según (RW 2024), publica datos que llaman la atención de estas casas de Estudios Superiores, por ejemplo, que solo El Massachusetts Institute of Tecnology mejor conocido como MIT, cuenta con más de 70 premios Nobel entre sus egresados. Harvard University, también tiene más de 40 premios Nobel, y tiene el mayor presupuesto económico comparada con cualquier universidad del Mundo. Otra de las características de estas universidades es que se destacan con sus Carreras Especializadas en sus campos diferenciados del Conocimiento científico, educando y formando a los mejores prospectos para convertirlos en extraordinarios profesionales para el Mundo Laboral, además, los prepara para emprender grandes proyectos los que generalmente comienzan muy pequeños, pero que con los años se convierten en verdaderos emporios económicos. Para el caso Princeton University tiene apenas una matrícula de 7000 estudiantes, pero es una universidad IVY LEAGUE, de tal forma, que se encuentran 30 ganadores de premios Nobel entre sus egresados. Qué decir de la Universidad de Chicago, conocida por su Chicago School of Economics, de donde se desprende la famosa Teoría Monetaria, en Favor del Mercado Libre, del reconocido Economista Milton Friedman, nacido en 1912, por lo que influenció al Mundo al menos desde la segunda mitad del Siglo XX hasta la primera década del Siglo XXI.

Otro aspecto importante de las universidades más prestigiosas del mundo es que tienen una relación directa con la empresa privada, pues sus carreras obedecen en gran manera a las necesidades de mano de obra especializada, es decir que las grandes empresas, compañías y consorcios van a las mejores escuelas de estos centros superiores y ofrecen contratos a los mejores estudiantes que están por terminar ya sea sus pregrados o postgrados. De hecho, hay jóvenes que por eso luchan por ser aceptados en programas de estudios que respondan a las necesidades de los empleadores, convirtiéndose en ejecutivos, gerentes, empleados de alta categoría, dicho de otra forma, la competitividad académica es algo legítimo, pues a mejor lugar y honor de terminar un programa universitario, así será la oferta de trabajo que reciben. Es importante señalar que hay cualquier cantidad de hombres y mujeres filántropos que han donado millones de dólares a fin de patrocinar becas para estudiantes nacionales y extranjeros, esto hace que estas universidades tengan recursos ya sea del Estado o de entidades particulares ya sean personas naturales o Fundaciones que hacen sendos aportes para la ciencia y la cultura a través de estas instituciones de educación superior.

Además, los procesos de aceptación para los estudiantes nacionales e internacionales pasan por diferentes filtros y tamices, puesto que escogen los prodigiosos, los más aptos, los que realmente tienen además de la inteligencia, poseen vocación para tal o cual carrera universitaria. Así que, en las hojas de vida de los estudiantes graduados de estas universidades de prestigio en el mundo, aparece un renglón que dice, año de aplicación y aceptación a la carrera para la cual aplicó el candidato. Es todo un proceso, no es algo improvisado, y esto no solo en las carreras de las ciencias básicas, sino que también en aquellas profesiones de las humanidades.

A continuación se presenta un ranking interesante de las mejores 20 universidades del Mundo, Según Times Higher Education World University 2024, tiene su forma muy particular para determinar las posiciones ya que juzga las instituciones de acuerdo a 13 indicadores de rendimiento clave, incluyendo el ambiente de aprendizaje, la influencia de la investigación y la proyección internacional, entre ellas está: Oxford, Stanford, MIT, Harvard, Cambridge, Princeton, CIT, Imperial College London, Berkeley, Yale, ETH Zurich, Tsinghua University, Universidad de Chicago, Pekín University, Johns Hopkins University, University of Pennsylvania, Columbia University, Universidad of California, Los Ángeles, National University of Singapore, Cornell University. Según este ranking, aparecen universidades de Estados Unidos, Reino Unido, China, Suiza, y Singapur. Según la BBC, News Mundo, Las tres universidades de América Latina entre las mejores de las primeras cien, está la Universidad de São Paulo de Brasil, en segundo lugar, La Universidad Autónoma de México, y en tercer lugar aparece la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Estas últimas tres, mencionadas tienen tradición de investigadoras, premios nobeles, y otros reconocimientos a nivel mundial.

Esperemos que en los próximos 20 años alguna de nuestras universidades de Centroamérica que pertenecen a CSUCA, o alguna del sector privado, pueda aparecer al menos en las primeras cien mejores del Mundo. Lo anterior, es un reto, un desafío para seguir trabajando y dándole el énfasis a la investigación y a la Cátedra que son dos cosas inseparables, cuyo resultado positivo de esto, es la calidad de profesionales que egresan y van hacia el Mundo Laboral o a los emprendimientos. En el caso de Nuestro País Honduras, esperemos, pero trabajemos por ser mejores y por alcanzar mejores lugares para hacer significativos aportes a la ciencia y a la cultura desde las universidades, las cuales deben cumplir su misión.

Eso de el ranking de las universidades no son así, por así.