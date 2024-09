El papa: «Los ojos de los refugiados nos piden que no miremos a otro lado»

Ciudad del Vaticano.- El papa Francisco afirmó este jueves que «los ojos de los refugiados nos piden que no miremos a otro lado» ni olvidemos sus dramas, en un mensaje en su cuenta en la red social X en ocasión del Día Mundial del Refugiado promovido por las Naciones Unidas.

«Los rostros, los ojos de los refugiados nos piden que no miremos a otro lado, que no reneguemos de la humanidad que nos une, que hagamos nuestras sus historias y no olvidemos sus dramas», se lee en la cuenta del papa argentino.

Francisco ya había recordado el miércoles durante la audiencia general que hoy se celebra el Día Mundial del Refugiado y pidió a los Estados que «trabajen para garantizar condiciones humanas a los refugiados y para facilitar los procesos de integración».

Instó a que esta jornada «sea una ocasión para dirigir una mirada atenta y fraterna a todos aquellos que se ven obligados a huir de sus casas, en busca de paz y seguridad».

Asimismo, subrayó que «todos estamos llamados a acoger, promover, acompañar e integrar a quienes llaman a nuestras puertas».

Según un último informe de la Agencia para el Refugiado de Naciones Unidas (ACNUR), el número de personas refugiadas y otras personas que necesitan protección internacional ascendió a 43,4 millones. EFE/ir