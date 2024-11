El papa Francisco confirma al exiliado Silvio Báez como obispo auxiliar de Managa

San José – El papa Francisco confirmó este sábado como obispo auxiliar de Managua a Silvio Báez, un crítico frontal del Gobierno de Daniel Ortega, quien en 2019 fue enviado por la Iglesia católica a Miami (EEUU) por razones de seguridad, informó el propio religioso.

«El Papa Francisco me invitó a visitarlo y me recibió hoy en el Vaticano. Agradezco su cariño de hermano y sus sabias palabras. Me confirmó como Obispo Auxiliar de Managua y me mostró su interés y amor por Nicaragua. Hemos decidido encontrarnos varias veces más durante este año», escribió Báez en su cuenta de X.

Báez, quien denuncia a la «dictadura» de Ortega, fue recibido por el papa Francisco este sábado en audiencia, después de que el pasado domingo llegasen a Roma tras ser excarcelados los obispos nicaragüenses Rolando Álvarez e Isidoro Mora y otros 17 religiosos del país, como lo confirmó la agenda del pontífice pero sin más información como es habitual.

El ratificado obispo auxiliar de Managua reside en Miami y fue declarado «traidor a la patria» por el Gobierno de Ortega, que lo despojó de la nacionalidad nicaragüense.

Báez fue uno de los que dio la noticia de la excarcelación y llegada a Roma de los clérigos. Posteriormente, el Gobierno de Nicaragua informó que acordó con la Santa Sede el envío al Vaticano de los nicaragüenses encarcelados Rolando Álvarez, tras 500 días en prisión, e Isidoro Mora, de 15 sacerdotes y dos seminaristas a los que tenía privados de libertad.

Suman 35 los curas excarcelados y enviados fuera de Nicaragua en el último año, sin incluir los seminaristas ni los que han abandonado el país por razones de seguridad.

Las relaciones del Gobierno del presidente Daniel Ortega y la Iglesia católica viven momentos de gran tensión, caracterizadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas y la suspensión de las relaciones diplomáticas entre ambas partes. JS