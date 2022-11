El Mundial de los moralistas

Este hincha ecuatoriano se “ganó” la admiración de muchos resentidos sociales que critican a la FIFA por permitir que Qatar organizara el Mundial de Fútbol.

Si ellos tenían el dinero y decidieron invertirlo en organizar el Mundial, ¿cuál es el problema?

Nos guste o no, en el fútbol, como en muchísimas cosas de la vida, el dinero juega un papel importante. No seamos ilusos.

Vean la falsedad de este muchacho: ha pagado el carísimo viaje de su país a Qatar; ha comprado los carísimos boletos de hotel; ha pagado los carísimos hoteles; es uno de los pocos privilegiados ecuatorianos que puede darse el lujo de ir al Mundial, y ya en la comodidad de su asiento en el estadio, critica a don dinero.

Ah, vaya.

Así sí es bonito ser contestatario, “revolú”, antisistema. Lamentablemente, no le luce.

El dinero todo lo toca, y el fútbol no es la excepción. ¿Cuál es la diferencia de un Mundial organizado por Qatar a los que ya hubo en Rusia, Sudáfrica, Francia, Estados Unidos?

La FIFA es un negocio. El Mundial también lo es.

Veo a muchos hondureños, de esos que se ponen histéricos cuando el Barcelona o el Madrid gana una Champions, que ahora critican al Mundial de Qatar.

Les recuerdo que la Champions es un negocio, señores. Ustedes mismos se ponen camisetas de esos equipos (yo igual, pero de la Juventus), que son patrocinados por grupos económicos poderosos.

Cuando la Juventus pagó más de cien millones de dólares por Cristiano Ronaldo, los empleados de las empresas de la familia Agnelli (dueña de la Vieja Señora), pegaron el grito en el cielo.

“¿Por qué no nos pagan a nosotros mejores salarios?”, dijeron los trabajadores. En medio de esa pregunta justa, yo aplaudí la llegada del Bicho.

Y no me voy muy lejos.

¿Acaso Barcelona y Real Madrid no hacen uso de los millones para armar equipos que les permitan ganar torneos? Y cuando ganan, ¿acaso no hay millones de personas que aplauden sus éxitos?

Y acá en Honduras… ¿Olimpia, Motagua, Real España y Marathón no hacen lo mismo? ¿No hace uso de su poderío económico?

Si tanto nos molesta, no seamos parte de “la suciedad” del fútbol y no compremos camisetas, no vayamos al estadio, no acompañemos a nuestros equipos cuando juegan en el extranjero… Porque al final, en medio de toda la pobreza que hay en Honduras, son gustitos que solo unos pocos se pueden dan.

Este aficionado ecuatoriano me recuerda a esos “anti yankees” que critican al sistema capitalista, que recurren a frases como “explotación del hombre por el hombre”, “consumismo”, pero que, vaya ironía… ¡Viven en Estados Unidos!

¡Abajo los moralistas!

¡Viva el fútbol!