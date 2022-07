El «lujo» de participar en el festival de Edimburgo

Edimburgo (R.Unido) – El festival Fringe de Edimburgo regresa este verano a plena potencia como uno de los mayores escaparates de las artes escénicas del mundo, pero con la seria traba que suponen sus costes astronómicos para los participantes.

El certamen reúne más de 3,000 espectáculos de un sinfín de géneros: teatro, circo, música, comedia… procedentes de más de 50 países durante todo el mes de agosto en la capital de Escocia, Edimburgo.

“Es una maravillosa mezcla ecléctica de arte”, define a Efe Chloe Kastner, directora artística de una compañía de danza homónima que participará en el festival. “Es experimentar todas las diferentes culturas en un solo lugar”, enfatiza.

Los Kastner vienen desde Estados Unidos, y a través de la danza contemporánea en «Bring me to light» exploran la belleza de los demonios internos y celebran la diversidad.

Sin embargo, participar les supone “un montón de dinero”, y por eso es “realmente arriesgado y habrá deudas”, reconoce Kastner, quien critica que a causa de ello muchos artistas “son incapaces de asistir”.

La circunstancias no son nuevas. La directora Claire Stone, tras varias experiencias en el festival previas a la pandemia, decidió documentar esas dificultades a través de una encuesta en 2018.

“Los costes han aumentado de forma constante”, afirma Stone a Efe, y apunta al alojamiento: “Se ha disparado a lo grande”, tanto en propietarios privados como en plataformas como Airbnb.

Stone señala que lo común es “perder dinero” con la participación en el Fringe. El artista afortunado “iguala” la inversión y “si tienes muchísima suerte, haces dinero”, agrega.

Su sondeo recoge que, como media, los artistas adquieren una deuda de 812 libras -960 euros-, que para mucha gente hace que “quizá esté el resto del año tratando de pagar».

El estudio visibiliza la precariedad en el sector también. Siete de cada diez sondeados aseguraron que generan con su arte menos de 15,000 libras al año (17,600 euros), algo que es «insuficiente para vivir», explica Stone.

Aunque su muestra, publicada en 2019, es solo de 368 artistas, la situación para la totalidad de participantes “deja entrever una situación quizá peor”, argumenta.

Un caro cuento de hadas

¿Qué les hace continuar? “Las historias de éxito (…) mantienen que haya gente que siga yendo; cada año hay nuevos artistas que se descubren”, razona Stone.

“Recuerdo asistir a diferentes shows como público”, explica a Efe Aalex Mandel, cómica que subirá este año por primera vez al escenario a hacer reír con su ‘Let She Be and Friends’.

“Es el Glastonbury de los festivales de artistas, la madre de todos”, afirma Mandel, para quien participar es “cumplir un sueño”.

Mandel actúa entre tres o cuatro veces por semana en Londres, pero “el dinero para ir a Edimburgo es igual que para asistir a una escuela de teatro”.

La cómica debutante entiende que “tienes que sentir que vas a sacarle el máximo partido”, aunque “no está garantizado que automáticamente vayas a tener reservas y los mejores escenarios.”

La celebración del certamen, regido esencialmente por artistas, podía llegar a suponer para la economía escocesa cerca de mil millones de libras (1,180 millones de euros) antes de la pandemia, según un estudio el Centro de Investigación Económica y Empresarial (CEBR) de Londres.

“Hay que mirar a dónde va el dinero, quién está haciendo dinero con el Fringe… y no son los artistas”, asevera Stone.

“La ciudad, los arrendadores, el sector del turismo… hay una enorme cantidad de dinero en el sistema, pero no se reinvierte en el festival”, denuncia Stone, quien cree que para que el festival continúe los grandes beneficiados «deben apoyar a la gente que lo hace posible”. AG