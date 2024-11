Dr. Ignacio Alonzo

El libertarismo tiene sus inicios como postura política en los años de La Ilustración, allá por el Siglo XVIII, alcanzando hasta los primeros años del Siglo XIX, con pensadores como Montesquieu, John Locke y Adam Smith. Se colige que la Independencia de Estados Unidos de 1776, dio gran impulso a esta corriente. Uno de los grandes postulados de esta filosofía, fue la crítica constante a las monarquías y al Clero que eran los amos y señores de las decisiones de los Estados de aquellas épocas.

Las protestas del liberalismo fue quitar los mangoneos y ninguneos que tenían como costumbre las monarquías, que expresaban sus formas de “mandar” en verdaderos abusos y maltratos al pueblo que no tenían voz, ni voto, ni canales de rechazar los atropellos e imposiciones que rallaban con las más ingratas injusticias y vejámenes a los más desvalidos e indefensos. El libertarismo, tomó mucho auge y avance en la segunda mitad del Siglo XX, pero, debe quedar claro, que la gran cruzada de esta filosofía política y económica se extrae de la Revolución Industrial, específicamente del liberalismo de Manchester, Inglaterra.

La verdad que las posiciones adoptadas por los llamados “libertarios”, “ neoliberales”, “neopopulistas”, “libertarios genuinos”, “anarcocapitalistas”, “paleolibertarios”, “defensores y promotores de la Escuela Austriaca de Economía”. A menudo se confunde, porque en algunas líneas de pensamiento defienden temáticas de ultraderecha y conservadurismo extremo, no obstante, entre tanto, otras, son usadas por individuos que profesan la ideología de Izquierda, así que, es de tener una lupa y súper cuidado en saber quién es quien, desde donde hablan o piensan. Cabe destacar que hay al menos en este tiempo, gobernantes como es el caso de Javier Milei, quien se auto proclama como un “Economista Libertario”. Escritores como: Nicolás Márquez y Agustín Laje, este último, nos ha entregado textos, como ser: La Generación Idiota”, “ El libro negro de nueva izquierda”, “La batalla cultural” y “Globalismo”. Tanto Milei como Márquez han escrito muchos libros que denotan la misma tendencia libertaria. Cabe destacar que las posiciones sostenidas por el movimiento libertario, se opone a las Agendas mundiales como la 2030, o los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Consideran que las pretensiones de Las Naciones Unidas es determinar y marcar claramente los designios de la presente humanidad, ya que los planteamientos que hacen están en franca oposición a los principios y valores de la filosofía libertaria. En otras palabras son identificados como individuos comprometidos con la Derecha Política, por sus pensamientos acerca de El Estado, son antiestatistas, es decir que propugnan por la eliminación del Estado de Bienestar y demás.

Los libertarios proponen en relación al Estado, que este sea lo más chico que se pueda, ponen los derechos individuales por encima del Estado, aduciendo que la persona decida según le parezca. La Iglesia, la familia, son claves como agentes moralizadores. El sacerdocio o el pastorado, son oficios o vocaciones súper necesarios para el desenvolvimiento de los principios, tradiciones y costumbres que desarrollen a la sociedad y originen un equilibrio y prestigio de volver a tener una población más apegada a los valores de los ancestros que respetaban y valoraban lo ajeno, es decir, un respeto excelso por la propiedad privada. Con el ascenso al poder para el próximo año 2025, de Donald Trump, considerado un abanderado de esta filosofía libertariana, defensor de algunos temas demasiado álgidos en la sociedad norteamericana, y que son aprobados por los Demócratas opuestos a los postulados del Republicanismo de Trump, que aboga por un slogan y punta de lanza de su campaña: “Make America Great Again”, haciendo referencia a volver a Estados Unidos a los principios y valores de sus fundadores y pioneros de la Nación. Así que “MAGA”, que es la sigla en inglés, es el movimiento ultraconservador de volver a darle vida al “sueño americano” que ha estado muerto. En el caso del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que se le consideraba un hombre de Izquierda por su herencia política, no obstante, en este momento, podría estar ubicado en las ideas del libertarianismo, ya que por sus discursos y acciones, me atrevería a ubicarlo como un conservador y de tendencia Derechista. No cabe duda, que con el tiempo se irán sumando más gobernantes y líderes mundiales a esta forma de pensar y actuar. Debe remarcarse, que una de las banderas más excelsas que levantan los libertarios es la aplicación de la justicia, “nadie puede estar por encima de la persona humana”, repudio y condena a cualquier forma de corrupción en lo Estatal o en el sector privado empresarial.

Como reflexión final a este respecto, podemos afirmar sin ambages que independientemente de la ideología que sea, el individuo como persona, debe gozar del valor más elevado que es la Libertad, el que debe evidenciarse por el goce de los derechos en todas sus expresiones y direcciones. Que la persona humana es el fin teleologico de El Estado Republicano y Democrático. Aspiramos a que no solo los hondureños, sino que cada ciudadano del Mundo, viva en paz y democracia auténtica en sus países, en donde se enaltezcan los principios y valores que hacen fuerte y estable a sus naciones. La Libertad de recibir una educación, de tener un trabajo bien remunerado que satisfaga las necesidades de vida digna y que el ciudadano pueda caminar sin vivir en una psicosis de persecución, extorsión e inseguridad manifiesta, es decir que las personas, instituciones, comercios, no solo hablen de paz en Navidad, sino que en todo tiempo la vivan y la disfruten al máximo. En Honduras y de cara a un proceso eleccionario interno y general en el 2025, seguramente escucharemos discursos y planteamientos extraídos del pensamiento y filosofía política del Libertarismo, y a la vez el uso de algunos slogan que frecuentemente usan los ideólogos libertarios.