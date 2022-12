El legado de Van Gaal

Doha – «Este era mi último partido. He dirigido 20 y no he perdido ninguno. Puede verlo en ‘google'», confirmó Louis Van Gaal, el seleccionador de Países Bajos, entre las críticas surgidas en el país por la forma de jugar del equipo en Qatar 2022, pero con unos números irrebatibles en su última aventura en el banquillo ‘oranje’, con el regreso al Mundial y con la eliminación en cuartos, en los penaltis, como ocurrió en 2014, mientras se abre un nuevo horizonte para el equipo, con la Liga de Naciones en su país.

Mientras la prensa neerlandesa incide, como ‘De Telegraaf’, en el «fracaso» como resultado de la competencia de su equipo en el Mundial, al que regresó después de su desaparición de Rusia 2018, sus registros se contraponen a esa afirmación y al juego, quizá no tan atractivo como en otras ocasiones, pero resolutivo, porque Países Bajos fue primera de su grupo con triunfos contra Senegal y Catar, aparte de un 1-1 con Ecuador, y goleó 3-1 a Estados Unidos en los octavos de final. Con Argentina, tras perder 2-0, igualó 2-2… Y cayó en los penaltis.

Como en Brasil 2014, también con Van Gaal al frente, entonces también frente a Argentina y Lionel Messi, con 0-0 en el marcador, cuando terminó tercera (en el encuentro de consolación venció por 3-0 a una deprimida Brasil) en el Mundial, la competición que aún le esquiva. Subcampeona en 1974, 1978 y 2010, a nadie le ha costado tanto ganar este torneo como a la ‘oranje’, porque ninguna alcanzó tantas veces la final sin ni siquiera un título.

«Es la segunda vez que perdemos en los penaltis. Por eso pedí a los jugadores que entrenaran los penaltis porque tenía la experiencia de hace dos mundiales. Aun así no se dio y no tengo nada que reprochar a los jugadores. Perder por penaltis es tener muy mala suerte», insistió el técnico, que se va con unos registros poco discutibles en el conjunto de sus tres etapas, con 65 partidos, 40 victorias (61 por ciento), 19 empates y 4 derrotas.

Y en cada una de ellas por separado. La menos productiva fue la primera, del 2 de septiembre de 2000 al 10 de noviembre de 2001, con 16 encuentros dirigidos, ocho triunfos, cinco empates y tres derrotas, sin ningún gran torneo en ese recorrido. Después, por ejemplo, la selección bajo su dirección sólo ha sufrido una derrota en sus últimos 49 duelos, divididos también en dos trayectos, que concluyen ahora, como estaba planificado.

Por tramos, en su segunda era al frente del equipo, entre el 15 de agosto de 2012 y el 12 de julio de 2014, cuando terminó su participación en el Mundial de Brasil, Van Gaal entrenó a Países Bajos en 29 encuentros, con 18 victorias (un 62 por ciento), siete empates y una sola derrota, antes de dirigir a clubes y de ser repescado por la Federación Neerlandesa de Fútbol porque no había ningún candidato más para tomar el mando del combinado.

Seis años después de dirigir al Manchester United, Louis Van Gaal aceptó el desafío, que concluiría en el Mundial 2022. Después de la Eurocopa 2021, cuando Países Bajos fue eliminada en los octavos de final por la República Checa con Frank de Boer al mando, tras una impecable primera fase con un pleno de nueve puntos, él fue el elegido.

A sus 70 años entonces (71 ahora), debutó el 1 de septiembre de 2021 con un empate ante Noruega (1-1). No ha perdido ninguno de sus 20 partidos, con 14 victorias (70 por ciento) y seis empates, con la clasificación para la fase final de la Liga de Naciones y con la transformación de su equipo. «Dejo un grupo excelente. A nivel personal y futbolístico es un equipo muy unido con un fuerte espíritu de equipo y un gran fútbol», remarcó en su mirada hacia el futuro más allá de Catar, de donde la expedición salió esta mañana rumbo ya a su país.

Comienza un nuevo ciclo, que empezará el próximo marzo con la clasificación para la Eurocopa de 2024. Países Bajos se estrenará ante Francia, después jugará frente a Gibraltar, Grecia e Irlanda, en esa fase previa, pero, sobre todo, tiene ante sí la final a cuatro de la Liga de Naciones que se disputará del 14 al 18 de junio en su país, en Rotterdam y Enschede, junto a Croacia, Italia y España. El sorteo será en enero. JP