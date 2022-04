El Inprema no está en riesgo de cierre o quiebra en el corto o mediano plazo, dice su titular

Tegucigalpa – A criterio delcomisionado presidente del Instituto de Previsión del Magisterio (Inprema), Héctor Díaz, en el corto o mediano plazo no existe riesgo de cierre o quiebra de ese ente gremial como ha trascendido en los últimos días.

– “Estamos en un momento crítico de toma de decisiones, se han tomado determinaciones políticas en función de los fondos y no de los argumentos técnicos”, señaló.

– Para el CCG se prestaron 10 millones de dólares y para el aeropuerto de Palmerola fueron 110 millones de dólares, reveló.

“No hay riesgo de cierre o quiebra de Inprema en el corto plazo, pero sí hay que arreglar la situaciones de largo plazo, no solo en Inprema, si no en todo el sistema previsional hondureño”, expresó.

El funcionario reveló que el déficit actuarial de Inprema asciende a 39 mil millones de lempiras.

Aceptó que las inversiones de Inprema han tenido una baja rentabilidad en los últimos años.

Díaz citó que la inversión en el Centro Cívico Gubernamental (CCG) se ubica en rentabilidad media (8 %), ya que se prestaron 10 millones de dólares y la misma está generando recaudos.

En estos momentos por esa inversión el Inprema solo recibe el pago de intereses y tomando en cuenta el periodo de gracia (5 años) se debe esperar para el pago de capital.

En tanto, en el Aeropuerto de Palmerola se prestaron 110 millones de dólares, lo que significa el 5.4 % del fondo del Inprema, “es una cantidad grande de dinero y en este momento esa es una operación solo para recibir intereses, ahí estamos seguros que se hizo una concesión de 5 años para empezar a pagar el capital”.

Comparó que esa institución venía de hacer inversiones con una rentabilidad del 14 %, pero las últimas han bajado a 9.25 %. “Queremos devolverlas a ese estado porque es así que se garantiza todos los beneficios que los docentes tienen”, reforzó.

Mencionó que en el corto plazo no se siente mucho el impacto, pero sí en el largo plazo ya que aumenta el déficit actuarial porque cada punto representa hasta dos mil millones de lempiras.

“En estos momentos el déficit del instituto anda en 39 mil millones (de lempiras) y la cifra viene desde los 29 mil millones”, especificó.

Las 60 rentas a jubilados

Consultado sobre las aprobadas 60 rentas para los docentes jubilados, el funcionario refirió que “eso tiene un impacto negativo en el ajuste actuarial, es decir, aumenta el déficit, esa decisión no se tomó conscientemente pensando en la situación actuarial del instituto, sin embargo como autoridades tenemos un compromiso con los jubilados de hacerles efectivo ese beneficio, pero eso no significa que el mismo no tendrá un impacto, pero estamos tomando todas las precauciones posibles para que este impacto no afecte de manera significativa al fondo”.

Las 60 rentas fue algo que aprobó el pasado Congreso Nacional, pese a las advertencias de los funcionarios del Inprema. Solo por esta decisión el impacto económico será de 16 mil millones de lempiras, reveló Díaz.

Sobre cómo se pagarán las 60 rentas, desglosó que “se iniciará con un pago inicial y luego se sumarán un número de rentas determinadas en los años hasta completar las 60. En primer momento se hará un solo pago para el año 1 (2022) y a partir de 2023 se harían varios pagos anuales hasta completarlas en el tiempo”.

Asimismo, citó que el Inprema tiene 48 mil millones de lempiras en cartera administrada, pero si se resta los 16 mil millones que provocarán las 60 rentas, quedan 32 mil millones. JS