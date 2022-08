El Gobierno de Nicaragua clausura emisora privada, la novena en tres días

Managua.- El Gobierno del presidente Daniel Ortega, a través del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), canceló la licencia a la emisora privada Radio Vos, de corte comunitaria y feminista, informó este miércoles ese medio de comunicación.

Radio Vos, que se transmitía en frecuencia modulada (FM) y se escuchaba principalmente en el departamento de Matagalpa, (norte), se convierte en la novena emisora privada clausurada en los últimos tres días en esa misma provincia.

Las otras ocho emisoras cerradas, de perfil católico, eran administradas por la Diócesis de Matagalpa, que dirige el obispo Rolando Álvarez, uno de los más fuertes críticos con el Gobierno del presidente Ortega.

Radio Vos explicó a través de una declaración que una delegación de Telcor, acompañados de policías, se presentó la tarde del martes a sus instalaciones y «después de la supervisión, nos notificaron la cancelación de nuestra licencia de transmisión en frecuencia modulada 107.1 FM».

Según la emisora afectada, las autoridades realizaron una revisión de los equipos de transmisión, tanto en las instalaciones como en el lugar donde operaba el transmisor.

«Para Telcor no cumplimos con el artículo 41 de la Ley General de Telecomunicaciones y Servicios Postales», que establece que «las estaciones de radio no podrán suspender sus transmisiones, salvo caso fortuito o fuerza mayor, debiendo informar el titular de la licencia sobre la suspensión, indicando usted las causas y las normalización del servicio, por ende ya no podemos transmitir en frecuencia modulada», señaló la emisora.

Radio Vos es miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc) y nació hace 18 años con el compromiso de defender los derechos de la ciudadanía, según su perfil.

Es «una emisora feminista al lado de la población que ha dado espacio para alzar las voces de los diferentes sectores sociales menos escuchados en sus demandas», según su presentación.

En el 2010 obtuvo el premio a la investigación periodística «María José Bravo» 2010, organizado por la Facultad de Humanidades y Comunicación de la Universidad Centroamericana (UCA).

NUEVE RADIOS Y CUATRO CANALES PRIVADOS CLAUSURADOS

En la víspera, Telcor también ordenó sacar del aire al canal local RB 3 «El Canal de la Zona Láctea», cuya programación era transmitida a través televisión por suscripción en el departamento de Matagalpa, bajo el argumento que «no cuenta con autorización de este Ente Regulador para operar como un canal de contenido local».

El canal local RB 3, que operaba desde hace 18 años en el municipio de Río Blanco, en el norte de Nicaragua, es propiedad del periodista David Mendoza, quien llorando anunció el cierre de su medio de comunicación tras recibir la notificación de Telcor.

Las autoridades nicaragüenses también han sacado de la programación a tres canales católicos que se transmitían en la televisión por suscripción en los últimos tres meses.

Asimismo, el Gobierno del presidente Ortega, a través de Telcor, ordenó el lunes el cierre de ocho emisoras católicas, en medio de roces del Ejecutivo con la Iglesia católica.

Las emisoras afectadas son Radio Hermanos, Radio Nuestra Señora de Lourdes, Radio Nuestra Señora de Fátima, Radio Alliens, Radio Monte Carmelo, Radio San José, Radio Católica de Sébaco y Radio Santa Lucía, administradas por la diócesis de Matagalpa.

Nicaragua vive una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones de noviembre pasado en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.

(ir)