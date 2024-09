El futuro de la Cumbre: Un Pacto de Futuro

Dr. Ignacio Alonzo

193 Estados conforman el concierto de naciones de la Organización de las Naciones Unidas. Justo en estos días se celebra la 79 Asamblea de la organización, del 23-30 de septiembre del 2024, en su sede, en la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica. En dicha Asamblea desfilan los gobernantes que representan a los Estados más ricos y poderosos del Planeta, así como los más pobres, y periféricos, es decir los catalogados países del Sur. Debe ser un honor muy alto e inestimable el que un gobernante se pare al frente del podium a discurrir ya sea para quejarse, adornarse, sincerarse, señalar errores, denunciar injusticias, proponer políticas, lanzar preocupaciones, ironizar, ridiculizar y descalificar de manera diplomática y elegante a los adversarios ideológicos, históricos, sociales y económicos. Agregado a lo anterior, exponerse a las severas críticas de sus homólogos y de la Prensa Internacional, que crítica alabando o señalando los aciertos y desaciertos de las intervenciones de cada uno de los mandatarios, obvio no de todos, porque hay presidentes que dan su discurso según tomas televisivas,ni siquiera teniendo como oyentes a un 10% de los miembros. Así como, es el interés geopolítico o económico del orador y lo que representa, así es, esperado para escucharle. Actualmente el Secretario General es Antonio Guterres, nació en Lisboa, Portugal en 1949, es un Ingeniero Físico, profesor y político destacado, electo desde el 1 de enero del 2017, aún ejerciendo el cargo en el 2024, y próximo a cumplir su segundo mandato. Sin duda, que la labor de la ONU, en fomentar La Paz mundial, asumir responsabilidades en temas de salud, educación, ciencia, cultura, refugiados, infancia, alimentación mediación y prevención de conflictos y a la vez tener un Ejército compuesto por más de 90 mil efectivos militares de todos los Estados miembros, de alguna manera, representa una fuerza y poderosa presencia llamados “cascos azules”.

Llama poderosamente la atención del título que le han dado a esta septuagésima novena asamblea, “La Cumbre del Futuro” la cual parece ser esperanzadora y ambiciosa, de tal manera que la “Agenda 2030” fue ampliada hasta y ahora se llama “Agenda 2045”. Es impresionante que los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible” que son 17, aún cuando han sido trabajados y se han invertido miles de millones de dólares, alrededor del mundo, se siguen viendo y se ha quedado a deber, según estadísticas de cumplimento con suerte llega al 15%, pues los conocen los intelectuales terciarios, los gobiernos y uno que otro “consultor” pero, el común de hombres y mujeres de a pie no saben que son los ODS, los cuales fueron propuestos por los líderes mundiales en septiembre del 2015, entrando en vigor en enero del 2016, estos como parte de la Agenda 2030, tendentes a mejorar tres dimensiones de suma importancia como son: lo económico, lo social y lo ambiental. A pesar de los esfuerzos realizados por la ONU y sus diferentes entidades, la población sigue padeciendo o adoleciendo de problemas aún mayores que los que se padecía hace 50 años atrás.

Existe una lista considerable de países miembros de la ONU, que no firmaron la Agenda 2030 entre otros están: Arabia Saudí, Armenia, Benin, Birmania, Cabo Verde, Chile, Ecuador, Gambia, Irak, Kazakhstan, Corea del Norte, Corea del Sud, Laos, Macedonia, Moldavia, Nicaragua, Nigeria, Siria, Yemen, Zambia. A pesar que esta Agenda propugna por cinco dimensiones, que se ven excelentes, ¿que hay detrás de estas categorías propuestas? las cuales se enlistan a continuación: personas, prosperidad, planeta, participación colectiva y paz. Las demandas son enormes, la ONU busca con la Agenda 2030, lograr compromiso, acción y estrategia tanto de los gobiernos como del sector privado, autoridades locales, federaciones de empleadores, y consejos empresariales, que es precisamente lo que se aspira en los alcances del Pacto Mundial. Existen variadas opiniones el porqué de la negativa de estos países en no firmar la Agenda 2030, pues se requiere de algunas necesidades como ser: Más asociacionismo, más proveedores sostenibles, más entornos gubernamentales comprometidos y más políticas firmes con visión de futuro. Sumado a lo anterior, el elemento de la inclusión está en cada una de las metas de los ODS. La opinión también pasa, cuando argumentan que “los compromisos voluntarios no funcionan” y realmente deben pagar y mejorar al mundo los que lo han destruido con tanta emisión de gases,intercambios comerciales desiguales, invasiones por intereses económicos, el uso desmedido de la fuerza y uso de armas destructivas, ninguneos a países y por ende a su gente, arruinando y cambiando la vida por la muerte de la humanidad y de todos los seres vivientes.

La agenda de la Cumbre del Futuro que propone la ONU, contempla aspectos fundamentales para la sobrevivencia de su estructura como organización. Aborda las amenazas que vive la humanidad en la actualidad. Promover un mundo inclusivo y más pacífico, sostenible y próspero. Incentivar la cooperación internacional sólida. Fortalecer el sistema multilateral. Reformar el Consejo de Seguridad. Regular las amenazas que ocasiona la inteligencia artificial. Igualdad de género, empoderamiento de la mujer,Armas nucleares, Derechos Humanos y el Derecho Internacional. Erradicación de la pobreza. Combatir el cambio climático. Igualdad de género y empoderamiento de la mujer. Los últimos tres ya estaban en la Agenda 2030. En realidad que son al menos 56 acciones las que se plasman en el documento de 42 páginas. La mayoría de los países firmaron el Pacto de Futuro, no obstante, hay otros que se opusieron y desaprobaron tales iniciativas, tal es el caso de Rusia, Bielorrusia, Iran, Nicaragua, Argentina, El Salvador, Bahamas, Haití, Venezuela, Corea del Norte, y otros que se abstuvieron. 143 votaron a favor del acuerdo. Si bien es cierto, que estos países firman este Pacto, lo cual es importante se supone para mejorar los estilos de vida de la gente alrededor del Mundo, también se apunta que en la práctica de los Estados firmantes a favor, la realidad y el incumplimiento es evidente, cosa que no permite alcanzar los objetivos, poniendo en, entre dicho, las aspiraciones de la ONU, como organización. Dicho lo anterior, por eso, miramos con incertidumbre y un bajo nivel de éxito el logro de las expectativas planteadas.

¿Que depara el futuro del Mundo?. Hay demasiada incertidumbre, desdicha, desgracia, desigualdad, hambre, guerras, descalabros en los sistemas económicos, educativos, tecnológicos, empresariales e industriales. La brecha digital, abusos y amenazas que provoca la inteligibilidad artificial cada día asombran, pues si antes era demasiado evidente las inequidades entre los países, ahora son mucho más. Las amenazas nucleares y destrozos de las guerras que ocasionan los desplazamientos humanos por millones, es decir que si habíamos creído que saliamos de la barbarie y genocidios de la Segunda Guerra Mundial, hoy están tan recrudecidos que a vista y paciencia de los países y de todas las cámaras del mundo, ni siquiera nos inmutamos, y lejos de alzar un grito por los que sufren, nos entretiene estar viendo en las cadenas internacionales televisivas, diarios escritos y digitales, redes sociales y otros medios, es decir que la muerte y el dolor no nos da frío ni calor, pareciera que la solidaridad y la empatía y el respeto por el otro se acabaron. Nos importa poco el horror, el terrorismo, ciberataques, espionaje y destrucción, amenazas de posibles pandemias, la contaminación y el deterioro del medio ambiente, lo hemos aceptado tan naturalmente que hemos marcado esta generación y las siguientes con destrucción, calamidad y desesperanza. En una entrega de Euronews, se apunta que el Dr Guterres tenía tres discursos preparados de cara a la propuesta de este Pacto del Futuro, uno, por si lo aprobaban, un segundo por si lo rechazaban, y el tercero, por si había que hacerle cambios. De ahí que, al interior de la ONU, existen serios conflictos de intereses, malestares, inconformidades, incompatibilidades, desacuerdos, que no es que este malo, sino es la connotación que tienes todo esto, que a nuestro criterio desemboca en la desconfianza y poca credibilidad en lo que se propone. Mientras no se deje el desprecio, nimiedades, orgullos, altiveces, prepotencias y los marcados desprecios por los que aportan menos e inciden poco, seguiremos viendo, disidentes lo cual es bueno, pero más allá de todo, se necesita en este momento un liderazgo mundial que traiga esperanza, confianza y seguridad, caso contrario, el Mundo enfrentará serios conflictos y estará expuesto a serias conflagraciones que nos daría como resultado final un mundo cada vez más destrozado, rezagado y dividido.

Así que, los desafíos de la ONU, son insoslayables, enormes e impensables, no hacer caso, las consecuencias podrían ser de proporciones apocalípticas. Esto podría ser el Futuro de la Cumbre. Un Pacto de Futuro, sería lo mejor de estricto cumplimiento para un Mundo Mejor.