Expresidente Hernández fue investigado pero pruebas no eran objetivas, según Fiscalía

Tegucigalpa – Autoridades del Ministerio Público (MP) manifestaron en las últimas horas que el expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado, fue investigado pero no hubo pruebas objetivas para poder ejercer la acción penal como realmente correspondía.

En ese sentido, Daniel Sibrián, Fiscal General Adjunto, se refirió al tema del ex gobernante hondureño y asegura que no hubo una prueba fehaciente y por consecuencia tampoco un requerimiento fiscal por parte de la Fiscalía General de la República.

Sibrián reconoció que sí hubo algunas denuncias también investigaciones, como lo indica la ley, contra Hernández Alvarado, pero las pruebas no fueron suficientes para poder requerirlo.

“Investigaciones en su momento se hicieron, pero hay que analizar las pruebas que se aportan, hubo una investigación cuando se pidió un informe al Congreso Nacional pero no hubo información objetiva”, dijo el Fiscal.

Asimismo, agregó que “la denuncia o investigación no llegó a un punto donde se pudiera proceder y eso ocasionó que cuando se presentó la solicitud de extradición, como no había ningún proceso, no hubo impedimento para la extraditarlo”.

Finalmente sostuvo que “había denuncias, pero no existió una prueba objetiva que permitiera emitir un requerimiento fiscal”, reiteró y subrayó que a la fecha, dijo desconocer las pruebas que tiene la justicia de Estados Unidos (EEUU) contra el expresidente Hernández Alvarado.

El exjefe del Poder Ejecutivo de Honduras en los últimos 8 años, fue extraditado este año a EEUU acusado de tres delitos relacionados a criminalidad, organizada, narcotráfico y tráfico de armas, por esos señalamientos podría enfrentar hasta tres cadenas perpetuas. JP