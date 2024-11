El expresidente chileno Ricardo Lagos se retira de la vida pública con 85 años

Santiago de Chile – El expresidente chileno Ricardo Lagos (2000-2006), de 85 años, anunció este martes que se retira de la vida pública y pidió en una declaración «hacer muchos esfuerzos para cambiar el rumbo y retomar un camino más auspicioso para la humanidad».

«Creo que ha llegado el momento de dejar mi participación en la esfera pública. Es un cambio en mi vida, es un capítulo nuevo que se abre. Es un capítulo de transformación en cómo entiendo la forma de servir y contribuir a un Chile mejor», dijo el exmandatario en un video difundido por su fundación, Democracia y Desarrollo.

Lagos, el primer socialista en llegar al poder tras el derrocamiento de Salvador Allende y la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990), puntualizó sin embargo que durante su retiro no va a «guardar silencio» si considera que puede «hacer un aporte».

«El mundo de hoy, todos lo sabemos, está viviendo un cambio epocal de enormes transformaciones. La revolución digital todavía no se expresa en su total magnitud, pero los cambios sociales, económicos, políticos que implica se están desarrollando aceleradamente», indicó el exgobernante.

Lagos, que dedicó unas sentidas palabras a su familia, aseguró que el mundo está atravesando «un periodo complejo» y dijo que «es necesario hacer muchos esfuerzos para cambiar el rumbo y retomar un camino más auspicioso para la humanidad».

Nacido en Santiago en 1938, fue uno de los principales opositores a la dictadura y una figura clave de la antigua Concertación, la coalición de partidos de centro y centro-izquierda que gobernó Chile durante tres décadas tras el retorno a la democracia.

Antes de llegar al palacio presidencial de La Moneda, Lagos fue ministro en los gobiernos de Patricio Aylwin (1990-1994) y Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000).

«Próximo a cumplir 86 años, he aprendido a valorar la sabiduría y la perspectiva que estos años me han ido entregando (…) No obstante, algunas capacidades físicas -como están a la vista- han disminuido. Sin embargo, lo que hay es una gran riqueza de experiencias y de comprensión», añadió.

Una de sus últimas apariciones públicas fue el 11 de septiembre del año pasado, durante la conmemoración en La Moneda de los 50 años del golpe de Estado contra Allende.

Días antes, su fundación había informado de que el exmandatario había sufrido una caída en su domicilio y que debía guardar reposo, por lo que se especuló sobre su posible ausencia en el acto.

Uno de los primeros en reaccionar a la noticia fue el expresidente conservador Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), que calificó a Lagos como «un gran estadista y un valioso aporte para Chile».

«Aprecio especialmente su enorme contribución a recuperar nuestra democracia en forma ejemplar y su permanente aporte a construir un Chile mejor», añadió Piñera en un video publicado en sus redes. EFE