El espectro del quehacer político en Honduras

Dr. Ignacio Alonzo

En este trabajo se utilizará la definición de espectro, como la gama de diferentes colores que se produce cuando la luz pasa a través de un prisma de vidrio o de una gota de agua.

Es interesante que por el espectro se puede medir lo largo, intensidad y frecuencia de la radiación. Es obvio que un profesional de la Física, podría explicar mejor este concepto de espectro, ya que es desde la Física donde se estudia mejor este fenómeno y lo hacen con la luz natural de los colores que refleja un arcoíris, se ve entonces cuando se separan, mediante un prisma, como se apuntó al principio.

En el caso del quehacer político de los políticos en Honduras, en realidad, vemos que cada día va tomando mayor intensidad a medida se van acercando las elecciones internas de los diferentes partidos políticos, principalmente de las tres grandes organizaciones políticas del país en donde se aglutinan: Libres, Nacionalistas y los Liberales. En este sentido, las luchas al interior de cada una de estas fuerzas será más dura, pues han surgido las intensiones de adherencias, a la espera de ser aceptados e incluidos en las filas de estas instituciones, y así, de esta manera aparecer en las papeletas ya sean rojo y negro, azul con la estrella blanca solitaria o en el rojo banco rojo. Es legítimo esto, es la pregunta que se han de hacer tanto viejos adeptos electores como los de más de medio millón de nuevos electores que están deseosos de participar ya sea por curiosidad, convicción o determinación de emitir un voto que sea respetado y valorado el día de las elecciones internas para decidir por el candidato de su preferencia. La carrera política de algunos aspirantes es de sobra conocida, otros, apenas salen a la palestra pública, hablando por los medios de comunicación, escritos, digitales, radiales, televisivos y en las plataformas sociales al alcance de quienes las usan, que son la mayoría de la población hondureña.

Sabemos y fuimos testigos de la campaña que emprendió el Partido Libertad y Refundación por sacar a JOH y por ende al Partido Nacional del poder, que lo venía ostentando ya por tres periodos, dos constitucionales y el tercero por reelección muy cuestionado nacional e internacionalmente. Las declaraciones de los connotados dirigentes del Partido en el poder, particularmente de su coordinador el expresidente Manuel Zelaya Rosales, ha dicho que Libre como partido, le da oportunidad a los que quieran correr por un cargo de elección popular, argumentando que la práctica democrática de su instituto político y su naturaleza se los permite. A medida, que pasan los días vemos que hay una cantidad considerable de líderes de Libre que están abandonando las filas y lucha desde Libertad y Refundación, para irse o seguir a otro líder con aspiraciones presidenciales. Por su parte, el Partido Nacional, también, cuenta con varios aspirantes que se medirán en las elecciones internas y sin duda que apoyarán al que gane los comicios internos. Y luego, el Partido Liberal, que según se ve podría dar una gran batalla por los candidatos y como dijimos, los últimos interesados en adherirse, más no se sabe, si en una alianza, porque no resultará fácil, lograr consensos cuando existan aspiraciones personales para llegar al Solio Presidencial de la República de Honduras.

Por otro lado, están los partidos políticos llamados “bisagras” que no se sabe qué harán al momento de las posibles alianzas que se den en este proceso que se acerca de manera acelerada. Las alianzas al parecer, gustaron y funcionaron, pero han resultado no ser tan efectivas, pues salió más cara dicha intención, pues al principio, llegaron unidos para hacer gobierno, pero que en poco tiempo, o, a los pocos días ya se notaba el distanciamiento y las rupturas, las que se terminaron materializando con “renuncias a la vicepresidencia de la República”, situación, que ha dado pie, para muchas especulaciones, percepciones e interpretaciones al respecto, quiérase o no, esto no es bueno para ningún gobierno y para la misma estabilidad política del País.

La gran preocupación de la población es que ha quedado demostrado que gobernar un país como Honduras, no es fácil, ya que, la división partidaria e intereses particulares se anteponen a las grandes necesidades y problemas en materia de Educación, Seguridad, Salud, inversión y por ende de oportunidades de empleo, atención a la primera infancia, abandono, discriminación, segregación y otros grandes problemas como el tráfico de drogas, trata de personas, maras y pandillas, crimen organizado, inseguridad en general, poco control en los precios de la canasta básica que ya no es tan básica sino que deficiente totalmente por los costos elevados de los productos necesarios para la pervivencia. Lo anterior, lo reflejan las estadísticas y estudios realizados en nuestro País, que van desde los informes de Desarrollo Humano de la ONU, hasta lo que dicen las diferentes investigaciones realizadas los observatorios, tanto de la UNAH, FEREMA y la UPNFM. Bien señaló el papa Francisco, en una de sus últimas intervenciones en uno de sus oficios sacerdotales, el Obispo de Roma, de manera acertada se refirió de la siguiente manera: “la democracia a nivel mundial no goza de buena salud” , pues las formas de hacer política obedecen a extremos ideológicos, mal intencionados populismos, descarados actos de corrupción, excesos y abusos de poder, y sobre todo las ambiciones personales y como valor agregado, los egos políticos descomunales. Así que, esperemos y observemos como se irán desenvolviendo los actos políticos de los políticos en el contexto hondureño, esperando que por el bien de los hondureños, tanto los de “acá como los de allá”, que tengamos al fin, los mejores cuadros, las personas idóneas para dirigir los destinos y visualicen un mejor país en donde tengamos y gocemos de trabajo, seguridad, educación, vivienda y políticas públicas que beneficien y alcancen a los postergados y desposeídos ciudadanos de esta Nación.