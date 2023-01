El día de 1966 que Brasil mandó a los Beatles con su música a otra parte

Redacción Deportes – ¿Qué se iba a imaginar Pelé que iba a ser regañado por causa de los Beatles? Pero lo insólito pasó.

Los cuatro de Liverpool eran hinchas del fútbol de Edson Arantes do Nascimento.

El Mundial de Fútbol de 1966 se iba a jugar en Inglaterra y los partidos de la Canarinha fueron programados en Goodison Park, en Liverpool, así que todo estaba dado para que los Beatles pudieran conocer y cantarle a ‘o Rei’.

O eso era lo que todos creían.

A dicho mundial la selección de Brasil, dirigida por Vicente Feola, llegó con el cartel de favorita tras ganar en Suecia’58 y Chile’62, pero por su pésima preparación la delegación tuvo que seguir estrictas reglas de comportamiento impuestas por el jefe de misión, Carlos Nascimento.

El hermetismo y la tensión interna de la Canarinha contrastaban con el ambiente que se respiraba en un país y en un periodo en el que los jóvenes andaban con el cabello largo, las chicas lucían minifaldas y unos y otros hablaban del amor libre.

«Antes de comenzar el torneo un periodista me dijo que los Beatles adoraban el fútbol y querían hacer un show en nuestro homenaje. Creí que era una buena idea, una buena manera de relajar las tensiones. Entonces fui a hablar con Vicente Feola y Carlos Nascimento», relató ‘el Rey’ en su libro ‘Pelé la Autobiografía’.

Pelé creyó distensionar el ambiente pero la cosa no funcionó.

«La verdad es que Nascimento no tenía la menor idea de quiénes eran los Beatles», agregó Pelé.

«¿Qué? ¿Aquellos mechudos?», fue la primera reacción del directivo.

«Oigan, muchachos, ustedes están aquí para jugar al fútbol. No para oír rock and roll. No lo voy a permitir», gritó a Pelé que se quedó con las ganas de conocer a los Beatles, mientras estos tuvieron que irse con su música a otra parte.

Brasil sumó dos puntos y sufrió una sorpresiva eliminación en el Mundial al ser tercero del grupo conformado por Portugal, Hungría y Bulgaria.

«Salí de ahí furioso. Solo diez años después vine a conocer a John Lennon. Yo estaba viviendo en Nueva York, jugando para el Cosmos, y tenía clases de inglés en una escuela cercana a Central Park», recordó Pelé.

«Lennon estudiaba japonés en la misma escuela -agregó ‘o Rei’-. Yo conversaba con él en el corredor entre las clases. Almorzábamos juntos. Y una vez Yoko Onno vino a buscarlo. Entonces él me preguntó si yo sabía que los Beatles iban a tocar para la selección de Brasil en 1966, pero que la idea no resultó».

«¡Pero, claro que lo supe!», le respondí.

«¡Fui yo quien pidió el permiso!».