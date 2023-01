Crimen organizado no tendrá el control del nuevo Poder Judicial, dice integrante de la Junta Nominadora

Tegucigalpa – Tomás Andino, integrante de la Junta Nominadora para la selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dijo el trabajo de este órgano ha estado enfocado en escoger a los mejores profesionales del derecho y que si algo puede asegurar es que el nuevo Poder Judicial no será controlado por el crimen organizado.

Andino dijo que tienen toda la información de quienes aspiran a integrar la Corte, sin embargo, en las audiencias públicas se conoce otra faceta de los profesionales del derecho, además permite valorar otros aspectos por medio de preguntas que tienen ver con la problemática nacional respecto al sistema judicial en el sentido que planteen soluciones.

El integrante de la Junta Nominadora, dijo a Proceso Digital que ahora viene la segunda fase del proceso con los postulantes que recibieron tachas y denuncias, pero que las mismas no procedieron después de ser analizadas “nos espera un arduo trabajo, tenemos que aprovechar el tiempo para sacar esto adelantes, estamos conocido todo detalle de ellos”.

Sin embargo, agregó que posteriormente harán el cruce de información una vez que se tiene una nueva perspectiva del aspirante, lo que sí es claro que unos abogados se desarrollan o desenvuelven con mayor facilidad que otros, unos superan las expectativas y por ello le vamos a entregar a Honduras, lo mejor de lo que tenemos aquí.

Andino descartó que hayan identificado algún tipo de presión política o de otros sectores, incluso asegura que los demás poderes del Estado, han respetado su espacio de acción, porque se tiene la percepción que debido a la historia del país, estos procesos han sido manoseados, ya que a estas alturas ya se sabía quiénes serían los favorecidos para integrar la CSJ.

“Tampoco es que este es un proceso inmaculado, no puedo meter las manos al fuego por todos, pero algo si puedo decir, ninguno de los que estamos aquí está dispuesto a echar por la borda su prestigio profesional por favorecer corruptos, aunque sean de su partido, no están aquí para apañar a personas que no merecen”, subrayó.

El entrevistado, sostiene que la simpatía política, religiosa o de cualquier otro tipo, no son argumentos a favor de los concursantes, incluso, añade que algunas personas con quien simpatizaban de manera personal, han tenido que salir porque se ha aplicado la vara con la misma medida para todos, dejará recompensa de darle lo mejor a Honduras.

Asimismo, cree que las expectativas de la población respecto al actuar de la Junta No Nominadora, han sido altas, incluso más de la cuenta, en función de que el número de aspirantes que llegaron es bastante elevado, pero de algo si pueden estar seguro, que escogeremos a los mejores postulantes de lo que nos llegó a nosotros.

“El pueblo puede estar tranquilo, que las redes de corrupción, criminalidad organizada, no va a tener el control de la nueva Corte Suprema de Justicia, ya no más de eso, eso es pasado y se acabó, esto puedo decir al menos a lo que corresponde a la Junta Nominadora, ya el Congreso Nacional, es otra historia ellos deberán responder al pueblo por lo que hagan”, dijo.

Finalizó diciendo que cualquier ciudadano que tenga información de los postulantes que comprometa su idoneidad, puede hacerla llegar para revisarla y eso permita hacer una mejor selección de parte de la Junta Nominadora “si el presidente del Congreso la tiene, que la haga llegar, están en toda la obligación por ser funcionario del Estado”, cerró. JP