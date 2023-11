El conflicto entre Israel y los palestinos de Gaza provoca una ola de antisemitismo en todo el mundo

Por Jacobo Goldstein (JG) y Alberto García Marrder (AGM). Especial para Proceso Digital y La Tribuna de Tegucigalpa. Y para El País en San Pedro Sula, (Honduras)

AGM: Jacobo, esta ola de antisemitismo u odio a todo lo que huela a Judaísmo, no se había visto desde hace casi un siglo en la Alemania nazi. Hay ahora síntomas en toda Europa y, especialmente en Estados Unidos. Es una situación alarmante y preocupante.

JG: No solo es una situación alarmante, sino que también es algo grave y doloroso que de por sí ya está causando temor y peligro. Pues sobran casos en los últimos años que se mató a judíos en sinagogas estadounidenses, siendo uno de los graves casos recientes fue la matanza de más de una decena de feligreses en Pittsburgh, Pennsylvania, donde rezaban numerosos judíos.

AGM: Creo que por nuestros apellidos, nuestros lectores podrán deducir nuestros orígenes judíos (mi abuelo materno ruso judío y tus padres rusos y polacos judíos) pero eso no debe influir para escribir un análisis justo y solo periodístico.

JG: A mí me afectó mucho que mi madre, nacida en Kovel, Polonia, perdiera a su madre y a seis hermanos y hermanas que fallecieron a manos de los nazis en el Holocausto donde fueron asesinados por medio del uso de gases venenosos en un campo de concentración manejado por la Gestapo.

Mapa de Israel y Gaza. (BBC NEWS).

AGM: Jacobo, hagamos algo de historia reciente.

El conflicto entre judíos y palestinos viene de lejos, desde siglos pasados, pero lo último se desencadenó cuando la organización terrorista Hamás, que controla la Franja de Gaza, asaltó el 7 de octubre un kibutz israelí cercano que celebraba un festival de música y mató a 1,400 personas. Y causó cerca de 5,400 heridos y se llevaron como rehenes a unos 240 israelíes, en su mayoría jóvenes. Estos fueron escondidos en una red de túneles en la Franja de Gaza.

La reacción de Israel fue drástica. Casi invadió el norte de la Franja de Gaza con ataques aéreos y columnas de tanques. La prensa mundial se llenó de fotos de bombardeos israelíes de campos de refugiados, de hospitales y escuelas. Según las autoridades sanitarias de Gaza, esos bombardeos causaron más de 9,250 muertos y muchos de ellos, niños.

La imagen pública de Israel se vio perjudicada, tanto que el propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, (un fiel aliado de Israel) pidió un cese al fuego o “una pausa”. Petición que fue ignorada por el Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, un político derechista-nacionalista, decidido a que su ejecito ocupe totalmente la Franja de Gaza, de apenas unos 41 kilómetros de largo y entre seis a doce de ancho. Y donde se agolpan unos dos millones de palestinos.

Ciudadanos palestinos portan el cuerpo de un combatiente muerto durante el asalto a los asentamientos israelíes, en el hospital Al-Shifa en Gaza. (Foto Haitham Imad-EFE).

JG: Es bien sabido que el grupo Hamás ha usado hospitales, iglesias, escuelas, etc, para poner y usar armas de fuego y misiles desde esos centros para buscar que no sean atacados. Y cuando lo son, entonces sacar vistas y filmados de hombres y niños muertos y heridos. Usar esas instalaciones para coordinar y llevar a cabo ataques de misiles u otros tipos de armas es prohibido por leyes internacionales. Pero Hamás no obedece y los usa militarmente. Pero a mí me duele ver a tantas personas inocentes de todas las edades perder la vida o salir gravemente heridos cuando esos edificios son atacados con misiles lanzados contra Hamás, dejando a su paso daños colaterales de miles de civiles muertos, heridos o lisiados de por vida.

AGM: Jacobo: Esta es una breve lista de incidentes de esa ola de antisemitismo que se ha producido en el mundo:

– En Estados Unidos han cerrado clases diurnas y sinagogas por temor ante un temor generalizado. Y en las redes sociales prevalece un odio antijudío.

– En la universidad de Cornell, profesores pro-palestinos han propagado una oleada que hace sentirse atemorizados a los estudiantes judíos.

– En muchas casas de Beverly Hills, en California, han aparecido en las puertas de muchas casas de judíos, pintado del lema “Fuck Jews”.

– La Liga Antidifamación ha registrado un aumento del 400 por ciento en los incidentes antisemitas en Estados Unidos desde el 7 de octubre de 2023.

– Si queda reflejada que los seguidores más comprometidos con Israel intentan a menudo, y de forma inexacta, tachar de antisemitismo cualquier crítica a Israel por parte de políticos o periodistas.

– Esta ola de antisemitismo ha llevado al presidente, Joe Biden, a declarar, tras un viaje a Israel: “Rechazamos toda forma de odio, ya sea contra musulmanes, judíos o cualquiera”.

Labores de rescate tras un bombardeo en la Ciudad de Gaza. (Foto ANADOLU AGENCY (ANADOLU VIA GETTY IMAGES)

JG: Lo que tú dices es pura verdad y no será cosa fácil detener esa corriente de anti judaísmo que se ha estado regando ferozmente en los Estados Unidos y en el exterior.

AGM: Y en resto del mundo, Turquía, Siria, Irán y El Yemen, prácticamente le han declarado la guerra a Israel. Y en nuestra Honduras, el gobierno ha llamado “a consultas” a su embajador en Israel, Roberto Martínez, “ante la grave situación humana que sufre la población palestina en la Franja de Gaza”.

La joven israelí- alemana Shavi Lou, de 22 años, fue decapitada por milicianos de Hamas en el Kibutz Reim y su cuerpo fue paseado en una camioneta hacia Gaza.

JG: La cosa es grave y no le veo una solución rápida. También recordemos que cuando Hamás invadió por unos días el territorio israelí cometió atrocidades horribles e inhumanas además de que se llevó consigo a Gaza a más de 240 personas secuestradas que aún tiene en su poder. El Secretario de Estado, Anthony Blinken, lleva días visitando a países árabes de la región reuniéndose con sus mandatarios para ver que se puede hacer para poner fin a la guerra y se salve a las personas israelíes y de muchas otras nacionalidades que siguen estando en mano de Hamás. También es necesario evitar que Hamás siga con fuerza, ya que tiene apoyo de varios países, que buscan acabar con Israel.

*** JG: Quiero dejar constancia que yo me crie en Honduras y que desde mi infancia tuve y aún tengo, muchísimos amigos árabes y palestinos a los que quiero y a unos los quiero como hermanos. Y me dará mucho gusto que vuelva a reinar la paz en la región que los palestinos y árabes puedan vivir en paz con los judíos. Es bueno recordar que somos primos hermanos.