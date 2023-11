Canciller Reina cita a embajadora Dogu para este miércoles ante sus últimas declaraciones

Tegucigalpa – El Canciller de Honduras, Enrique Reina citó a una reunión a la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu a raíz de sus últimas declaraciones en las que cuestiona la forma que una comisión permanente del Legislativo eligió al Fiscal General y Fiscal Adjunto.

– No es la primera vez que el canciller Reina confronta a la representante de Washington.

El funcionario hondureño posteó en su red social X que convocó a Dogu a una reunión este miércoles a las 10.00 de la mañana para manifestarle la inconformidad del gobierno por sus declaraciones sobre asuntos internos.

“Ante las declaraciones en los últimos días de algunos funcionarios de los EEUU y en particular de la Embajadora Laura Dogu, sobre temas internos de Honduras, la he convocado a mi despacho mañana a las 10:00 a.m., para manifestar la inconformidad del Gobierno de la Presidenta @XiomaraCastroZ por posicionamientos que consideramos una injerencia en asuntos soberanos”, escribió Reina.

Impacto de la corrupción

“La lucha sigue, pero podemos ver cada día el impacto de la corrupción en este país”, expresó Dogu la mañana de este martes.

Además, se refirió a la crisis política que enfrenta Honduras en la actualidad, a su parecer los últimos episodios que ha protagonizado la clase política debilitan la confianza en el país frente a la comunidad internacional.

“Todos los miembros del Congreso Nacional pertenecen a una parte importante del país y su voto tiene que ser válido y no el de un grupo pequeño que está tomando las decisiones en este momento”, apuntó.

La embajadora estadounidense participó esta mañana en el lanzamiento de un programa para visas de trabajo a hondureños.