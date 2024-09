El casco futurista del Visma no es una broma de alta tecnología

Redacción deportes – Los chistes y las bromas se desencadenaron el pasado día 4 en la localidad turística de Lido de Camaiore, donde comenzaba la Tirreno Adriático. A la salida de la contrarreloj se presentó el Visma con todos sus componentes luciendo un casco «galáctico», de «Star War», que dejó boquiabiertos a todos los presentes.

El causante del debate fue el casco Giro Aerohead II, con forma de aleta de tiburón. «Querida UCI, nunca pensé que diría esto, pero quiero que prohíbas algo, y tal vez contratar a un director de estética para salvar nuestro deporte», comentó el exciclista Daniel Lloyd.

La UCI aún no ha creado un comité de estética, pero de momento ha prohibido el modelo TT5 de Specialized que incorpora el llamado ‘calcetín’, al considerarlo un elemento “no esencial”. Y, de momento, el nuevo casco del Visma queda pendiente de revisión.

Lo cierto es que el Giro Aerohead II causó sorpresa inicial, comentarios jocosos, sin cimientos técnicos, pero esas risas, advirtió el danés Jonas Vingegaard, «pronto se acabarán cuando se comprueben los beneficios para la contrarreloj» del nuevo complemento ciclista.

Como suele ocurrir con muchas innovaciones tecnológicas, como la reciente incorporación de los frenos de disco, surgen dudas, partidarios y detractores, pero, normalmente, al final se incorporan al mercado y cada fabricante busca la mayor rentabilidad.

El resultado no acompañó a la novedad en su estreno

Curiosamente, el estreno el casco en la Tirreno Adriático no produjo los resultados más floridos para los ciclistas del Visma, pues ninguno de ellos estuvo entre los mejores. Con casco habitual, el mejor en la crono fue el español Juan Ayuso, quien aventajó en 22 segundos a Vingegaard, en 48 a Van Baarle y en 58 a Uijtdbroeks.

Según contaba Mathieu Heijboer, director de rendimiento del equipo neerlandés Visma Lease a Bike, «se trata de un proyecto que lleva más de un año en marcha, y que nació con el objetivo de crear un casco de contrarreloj aún mejor que el del año pasado».

Explica el técnico que el casco «está especialmente diseñado para sentarse en posición aerodinámica», añadiendo la ventaja de contar con una mayor visibilidad, al contar con una visera más grande».

Heijboer precisa que «los cascos están hechos a medida para cada ciclista, y obviamente cumplen con la normativa UCI», aunque esta afirmación ha provocado dudas entre diversos expertos cuando lo vieron por primera vez, tanto por su longitud, con una distancia mayor de la habitual entre el visor y el rostro de los ciclistas, como en la anchura, que es un elemento clave, ya que permite que no haya espacio entre la cabeza y el cuerpo, es decir que se acabe con esas perturbaciones aerodinámicas en el cuello».

Contador: «El aficionado mira la estética, el profesional el rendimiento»

Para el exciclista Alberto Contador, único español ganador de Tour, Giro y Vuelta, «hay que permitir la evolución, no se puede ser cuadriculado.

«La revolución de los cascos hay que tomarlo en serio. Aunque haya cosas que cuesta entenderlas, hay que evolucionar en la bici y en todo, como sucede en Moto GP ó Fórmula 1. Si el casco mejora la aerodinámica yo me lo pondría. Cuando te retiras puedes mirar la estética, pero como profesional miras el rendimiento», comentó Contador desde los micrófonos de Eurosport.

Mayor aerodinámica, más visión, más seguridad

El casco Giro Aerohead parece un producto que ha evolucionado desde el esquí, tal y como cuenta en Wielerflits, BertBlocken, profesor de física de la construcción en la KU Leuven, especializado en aerodinámica, y asesor del Jumbo-Visma hasta el año pasado, aunque en sus declaraciones precisa que no ha participado en este proyecto.

«El diseño se basa, conscientemente o no, en los cascos que se utilizan en el esquí de velocidad. Allí tienen cascos muy grandes que cubren no sólo la cabeza, sino también los hombros y parte de la espalda. Me parece muy buena idea utilizar esta técnica y creo que está claro que el casco Giro se basa en ella», asegura el experto.

Blocken considera que la mayor dimensión del casco no supone un peso extra e innecesario, ya que el material interior aislante para absorber los golpes es muy ligero, ni que tampoco pueda ser un problema añadido en caso de vientos laterales.

Lo que destaca Blocken es «que haya puntos de conexión cerca de los hombros, cerca de la espalda es realmente positivo. Ayuda a mantener la cabeza en la posición que debería estar según las pruebas del túnel de viento. Puede ser un poco más rígido, pero en una contrarreloj ideal tu cabeza no debería moverse.

También se ha destacado su protuberancia frontal, que contribuye a unir la zona de la cabeza y las manos cuando se sitúan sobre las extensiones del manillar, pero al mismo tiempo aumentando la visión. Y es que la posición de los contrarrelojistas comenzaba a plantear problemas de seguridad por tener muy limitado el campo de visión y poder causar graves accidentes por ello.

El nuevo casco no llegará a los Juegos Olímpicos de París, ya que según el reglamento de la UCI todo material novedoso tendría que haberse testado en alguna competición hasta el Mundial de Glasgow y este no ha sido el caso, y no figuran en la lista del material autorizado.

Por lo tanto, los cascos Giro Aerohead II no se verán en el Velódromo de Saint-Quentin-en-Yvelines, pero seguro que tampoco tardarán en llegar a los velódromos de la mano de las selecciones habitualmente punteras.

El casco estrenado por el Visma pesa 450 gramos, está diseñado para triatletas y especialistas en contrarreloj que buscan el equilibrio entre la aerodinámica y el rendimiento de refrigeración. Tiene un diseño aerodinámico efectivo, con una cubierta exterior de policarbonato ligero.

La ventilación y los conductos internos de Wind Tunnel™ te mantienen fresco cuando la acción está en marcha. El Aerohead™ MIPS tiene un visor único que ofrece un campo de visión sin restricciones y una claridad inigualable. La visera se mantiene en su lugar por medio de un imán y también se puede fijar al casco cuando no se utiliza. Está equipado con el sistema MIPS para desviar la energía del impacto y proporcionar más protección en ciertas situaciones. EFE

(vc)