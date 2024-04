El cambio prometido, claman hondureños para el 2024

Tegucigalpa (Por Verónica Castro) – Los altos precios de la canasta básica, la inseguridad y el desempleo marcaron el año 2023 de un grupo de hondureños a los que Proceso Digital consultó ¿Cómo fue su 2023? y ¿Cuáles son sus expectativas para el 2024 para el plano del país?

– El gobierno pretende dar un cambio de timón a su gestión y para ello este 1 de enero la presidenta Xiomara Castro anunciará la nueva conformación de su gabinete.

Los hondureños recuerdan a la presidenta Castro las promesas de campaña que aún no cumple.

Los encuestados incluyen amas de casa, emprendedores, comerciantes, artistas, alfareros, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad, cuya procedencia no se limita al Distrito Central, pues también hay de occidente y del oriente de Honduras.

Los entrevistados coincidieron en un clamor, que para el año que está iniciando haya un cambio real, donde lo negativo que marcó en 2023 dé un giro y mejore la vida de los hondureños, pero destacaron que para eso se requiere de voluntad política.

Vivimos los peores tiempos

Para la capitalina Martha Solórzano, no sólo el 2023, desde antes de la pandemia de coronavirus la situación de los catrachos no ha sido buena, al contrario, ha sido desgarrador lo que hemos vivido situaciones horribles y lamentó que con el transcurso del tiempo no cambia nada.

“Estamos viviendo los peores tiempos, la inseguridad es espantosa, la economía igual, después de pagar 70 lempiras por un cartón de huevos hoy pagamos 150 lempiras, la energía nos viene cara, las madres tenemos que hacernos un nudo para poder mandar a nuestros hijos a la escuela”, dijo la mujer al destacar que “solo nos queda confiar en Dios”.

Solórzano agregó que lo que nos queda es orar por los mandatarios, para que tengan conciencia de lo que estamos viviendo, por eso aseveró que “para este 2024 queremos un cambio, pero no el que tenemos sino el que nos prometieron”.

Rogelio Varela expresó que confía en que mejoren los precios de los combustibles, de la canasta básica, “que dejemos de comprar los huevos a 150 lempiras. Esperemos que las cosas cambien y no estemos peor que este año”.



Con tristeza manifestó que “no se ve por donde pueda ver un cambio de país, hay cambios de gobierno y siempre es la misma cosa, no hay diferencia”, criticó.

Para José Domingo Ferrera, un capitalino de la tercera edad, la expectativa para el próximo año es que las cosas cambien, “porque este año nada ha cambiado, nosotros los ancianos no tenemos a nadie que nos ayude, uno debe de buscar cómo conseguir ayuda como come, porque no hay políticas que cuiden de la tercera edad, es por eso que solo nos queda ver si este país mejora”, lamentó.

Campesinos ya no podemos seguir perdiendo

Juan Antonio Ramírez refirió que para los campesinos ha sido un año difícil, con productos e insumos de producción con precios elevados y con los cambios extremos en el clima que tampoco permiten tener buenas cosechas.



Ramírez relató que en la comunidad El Sinaí, en el municipio de Copán Ruinas, occidente del país, tuvieron que buscar otras alternativas ante esta situación y dejar la tradicional siembra de maíz y frijoles.



“Solo estábamos sacando la mitad de lo que cosechamos antes, como agricultores ya no podíamos seguir y ahora nos dedicamos a producir abono orgánico, esperamos que este año que viene nos vaya mejor”, externó.

Las expectativas de otro grupo de hondureños que viven en la tierra es similar. La alfarera María Elena Fernández confesó que para este sector del país, este año ha estado bien difícil.

“Para los emprendedores ha sido malo”, dijo al detallar que en Ojojona, municipio del sur de Francisco Morazán, no está llegando mucho turista y las ventas han sido bien bajas. “Ni siquiera en esta temporada hemos visto que la situación mejore como en otros años que solo sacamos las artesanías y rápido las vendíamos”.

“Esperamos que este 2024 mejore, aunque me temo que no va a estar tan fácil”, exclamó mientras participaba en una feria de emprendedores, donde relató que las ventas que había tenido, también habían sido pocas.

Alicia Regalado comentó que para ella ha sido un año muy bendecido, a pesar de las circunstancias que han ocurrido en el mercado internacional para el sector del café, a lo que se le suma los problemas internos como la poca mano de obra para las cosechas.



“En Ocotepeque, además del café, se vive del comercio, y muchos están innovando para generar otras fuentes de ingreso mediante emprendimientos, porque hay que salir adelante en medio de las circunstancias que se nos presenten”, dijo.

Que mejore nuestra economía

Henry García dijo por su parte que su expectativa es que para el próximo año todo mejore, en especial la economía del país y la de los hondureños.

Neptalia Cuadra fue más allá. “La expectativa para el próximo año serían los tres grandes elementos para forjar el desarrollo en este país subdesarrollado y son la educación, la salud y la generación de fuentes de trabajo, sin esos tres ejes importantes ningún país sale adelante”, señaló.

A Juan Manuel Munguía no le fue muy bien en este 2023 por la situación económica que atraviesa. “Estamos pasado situaciones difíciles, en seguridad, en economía, trabajo, la mayor parte del pueblo estamos mal”.

Munguía dijo además que cómo vaya a estar la situación en 2024 depende de las autoridades, “porque ahorita solo están velando por ellos mismos, no están velando por el pueblo”.

Hay mucha gente que necesita un empleo

Melissa Sauceda, una paraiseña que visitaba el Centro Cívico Gubernamental para hacer un trámite dijo que su 2023 fue un año pésimo, donde por más puertas que tocó, no pudo encontrar trabajo, y donde ni en los hospitales se ve esperanzas porque no hay medicamentos, “la situación es horriblemente”, concluyó.



“Con el gobierno que tenemos menos creo que va a cambiar la situación del país”, dijo al afirmar que su expectativa es que Dios le permita que el 2024 le vaya mejor, “que nuestro país cambie un poco, que haya trabajo, que pare tanta delincuencia”.

En iguales términos se refirió Martín Godoy. “Ha sido un año malo, hay desempleo, hay mucha gente que necesita un empleo, hay empresas que se han ido para otro lado, se van para Nicaragua”.

Para el capitalino, los hondureños necesitan un gobierno que piense en el pueblo, por lo que manifestó que “tal vez el otro año cambie, necesitamos que cambie, hay mucha gente de balde y la situación no puede seguir así”.

El que no trabaja no come

Xochil Zavala dijo que para los emprendedores la constancia es importante y con su emprendimiento Sweete Season ha salido adelante este año.



Para la joven, aunque es importante el apoyo del gobierno, no todo se le puede pedir a las autoridades, “hay que buscar donde posicionarse para abrirse camino y hacer que las cosas sigan avanzando”, indicó.

Por su parte, Dilcia Flores hizo un llamado a la población para que continúen trabajando, “porque el que no trabaja no come y la situación es difícil”, apuntó.

El pintor Mario Pacheco tuvo un 2023 de muchos retos para los artistas, “necesitamos reinventar especialmente en Ocotepeque, tener nuevas ideas, gente que crea en su misma gente”.



El artista considera que lo único que se necesita es la voluntad política para que se desarrollen los pueblos, que haya equidad para un verdadero desarrollo humano y le recordó a los políticos que es el pueblo quien los tiene en el poder, por lo que espera que la refundación sea para beneficio de todos, independientemente del color político.

El artesano, Jared Cerna indicó que su 2023 fue de retos y que en 2024 espero que haya más apoyo del gobierno para sectores como el suyo, “para lograr que muchos hondureños logremos salir adelante”.

Entre los problemas económicos y sociales que ha habido en el país durante el 2023, Evaristo Cruz considera que terminar el año con salud es ganancia.



Cruz dijo que este año la canasta básica ha subido, “casi todo se fue por las nubes, en seguridad siempre hay delincuencia, muertes, accidentes viales”, señaló.



“Tenemos la esperanza que el gobierno, con la presidenta Xiomara Castro todavía tienen tiempo para hacer bien las cosas, para mejorarlas, porque siento que hay un descontento en la sociedad y en el campo político no han podido ponerse de acuerdo”, refirió. VC